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聯合報一周大事9/24~9/30
國內
27日：國發會公布八月景氣對策信號綜合判斷分數為十五分，與七月持平，景氣燈號續為代表低迷的藍燈，也是史上第三次「連十藍」。
28日：行政院會通過訂定三班護病比、醫院護理人員夜班留任獎勵等十二項策略計畫，其中大夜班每班擬增加六百元至一千元不等。
28日：首艘國造潛艦原型艦亮相，蔡英文總統親自主持新艦「海鯤軍艦」命名、擲瓶等儀式。
國外
26日：南韓總統尹錫悅出席紀念建軍七十五周年閱兵式。這是南韓繼二○一三年後，暌違十年再度舉行國軍日閱兵。
26日：俄羅斯聯邦動植物防檢疫署表示，因日本將福島核電廠的核處理水排放入海，俄羅斯可能會跟進中國，禁止進口日本海鮮。
28日：北韓國營媒體報導，北韓立法機構最高人民會議已將北韓作為核武國家地位載入憲法中。
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