聯合報一周大事9/24~9/30

9歲的小男生都在做什麼？辜泳諺（Max）已經往來美國、台灣、中國大陸玩滑板、精進技巧又參加比賽，他目標進軍2028年洛杉磯奧運奪牌。 辜泳諺從幼稚園大班開始接觸滑板，參加國內比賽得獎幾乎是場場拿第一，8歲就成為滑板國手代表台灣出國比賽，2022年世界滑板錦標賽他是年紀最小的選手。話不多又內向的辜泳諺說自己喜歡滑板，更喜歡拿到獎牌！雖然無法形容自己喜歡滑板的程度，但從他花在滑板的時間可以證明他的熱愛。...

2023-09-30 10:00