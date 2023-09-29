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政院通過文資法修正草案 歷史建築擬免稅、可容積移轉

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
為配合司法院釋字第813號解釋，保障歷史建築坐落土地所有人的財產權益，行政院通過「文化資產保存法」修正草案，擬免徵歷史建築、紀念建築及其所定著的土地房屋稅與地價稅；文化部預估修法後最初稅損約3.6億元。圖／高雄市文化局提供
為配合司法院釋字第813號解釋，保障歷史建築坐落土地所有人的財產權益，行政院通過「文化資產保存法」修正草案，擬免徵歷史建築、紀念建築及其所定著的土地房屋稅與地價稅；文化部預估修法後最初稅損約3.6億元。圖／高雄市文化局提供

老舊建築被指定為歷史或紀念性建築就無法開發，屢傳所有權人搶在被指定前拆除房屋，為確保所有權人的開發權益，避免歷史建築被毀，並配合司法院釋字第813號解釋，行政院昨通過「文化資產保存法」修正草案，擬免徵歷史建築、紀念建築及其所定著的土地房屋稅與地價稅，私有建築也適用容積移轉規定。文化部預估修法後稅損約3.6億元。

行政院會昨通過「文化資產保存法」第41條、第99條修正草案，增訂歷史建築、紀念建築所定著的土地得為容積移轉，並修正免徵歷史建築、紀念建築及其所定著的土地房屋稅與地價稅，將送立法院審議。

據了解，修法源於新莊慈祐宮不服普安堂被新北市府登錄為歷史建築，提出行政救濟被駁回後，2020年5月聲請釋憲。大法官2021年做成釋字第813號解釋指出，文資法對於歷史建築土地為第三人所有的情形，未以金錢或其他適當方式給予「相當之補償」，不符憲法第15條保障人民財產權意旨。

文化部為此於去年4月25日舉行專家學者諮詢會議，也於5月6日舉行地方政府討論會議，結論為「歷史建築登錄，形成個人的特別犧牲，國家應予相當補償」。至於補償方式，須全盤考量。

文化部指出，現行公、私有歷史建築、紀念建築共計1750餘處，私有者約700餘處，依草案得適用容積移轉規定。此外，1750餘處公、私有歷史建築、紀念建築均適用免徵房屋稅、地價稅優惠規定。

文化部表示，預估修法後最初稅損約3.6億元，但後續因提供稅捐優惠，鼓勵民間投入資源、降低租稅成本，促進文化資產修復再利用，將締造營業稅、綜所稅等約6億元的租稅收入，產生稅收淨效益約2.4億餘元。

歷史建築 文化資產 文化部

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