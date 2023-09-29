「2023台灣設計展」LINE官方帳號上線 專屬代言人圈圈君限定貼圖10/3開放下載

文／ 新北市政府文化局 提供

「2023台灣設計展」LINE官方帳號即刻啟用。 圖／新北市政府文化局 提供
「2023台灣設計展」LINE官方帳號即刻啟用。 圖／新北市政府文化局 提供

2023台灣設計展將於10月6日至10月22日在新北市登場，以「○起來」為主題，邀請各世代設計師共襄盛舉，以設計襲捲新北，「2023台灣設計展」LINE官方帳號上線。台灣設計展內容豐富，包含5大展區、14個展覽、32場設計響應、捷運環狀線為主軸的衛星展區、129條路線154場次的新北哩賀文化行旅行動展區以及11處城市美學改造示範點，更有美術館戶外光影，透過LINE官方帳號把台灣設計展室內室外亮點圈起來，圈起新北的各種可能。

「2023台灣設計展」LINE官方帳號-展區列表。 圖／新北市政府文化局 提供
「2023台灣設計展」LINE官方帳號-展區列表。 圖／新北市政府文化局 提供

五大展區以2023台灣設計展LINE官方帳號數位整合，一指操作自在探索，查詢展覽作品、服務資訊、交通方式更方便，並新增展區限量體驗活動預約服務，主動推播限量預約訊息，讓民眾在官方帳號介面即可一鍵預約並現場兌換，減少排隊等候。「當你踏進新北山河陣，是否看見這座城市的極限呢？」，除了基本展覽資訊，台灣設計展LINE官方帳號更加入語音導覽多元服務，透過沉浸式的前導展覽介紹，帶領民眾隨時進入設計展的各式圈之中。

「2023台灣設計展」LINE官方帳號-設計行程。 圖／新北市政府文化局 提供
「2023台灣設計展」LINE官方帳號-設計行程。 圖／新北市政府文化局 提供

專屬代言人圈圈君可愛限定貼圖10月3日開放下載。 圖／新北市政府文化局 提供
專屬代言人圈圈君可愛限定貼圖10月3日開放下載。 圖／新北市政府文化局 提供

文化局長張䕒育表示，民眾可開啟LINE APP搜尋「台灣設計展」LINE官方帳號或「@taiwandesignexpo」，加入LINE好友即可即時掌握2023台灣設計展展覽及活動資訊，歡迎民眾加入官方帳號一同把新北圈起來!設計展期間更特別推出官方貼圖「圈圈君」，以新北各式的圈為設計，口頭禪是「圈！」的圈圈君，熱愛用各種手勢創造出不同的「圈」，10月3日至11月2日開放下載，邀請民眾加入LINE好友並下載限定貼圖，跟圈圈君一起參與2023台灣設計展，把新北圈起來！(新北市政府文化局 廣告)

◎「台灣設計展」LINE官方帳號：https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=taiwandesignexpo

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