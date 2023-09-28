響應世界清潔日！永豐「休碳櫃台」友善親民，把綠色生態圈拉進大眾生活中

9月的第3個週末是「世界清潔日」，這個活動自1993年由澳洲發起，獲得聯合國認同，至今已發展成全球性活動，每年都有超過125個國家、4千多萬人參與。除了淨灘、撿垃圾以外，守護環境更要從源頭開始減少資源浪費！永豐銀行推出「休碳櫃台」，拉近普羅大眾和環保的距離。藉由數位服務、無紙化綠色金融櫃台，讓民眾輕鬆跨出節能減碳的第一步，響應環保且更有效率。

圖／shutterstock

「休碳櫃台」一年省紙最高可達2座台北101

永豐「休碳櫃台」倡導無紙化服務，透過預填表單、線上取號、預約服務、電子帳單等，一年省紙最高可達2座台北101，節省約千萬年成本，也降低手動Key in資料的出錯率，更提供客戶更流暢、有效率的服務品質，平均可為臨櫃服務的客戶減少1-10分鐘等待時間，也讓民眾在家就能即時享受「線上開戶」、「視訊對保」等數位創新金融服務，大幅縮短開戶、對保時間約20-40分鐘，創新數位金融服務屢獲肯定，並拿下《富比士》「全球最佳銀行」等國際大獎。

圖／永豐銀行

除了打造友善親民的「休碳櫃台」，永豐銀行更貼心推出「LINE個人化休碳專區」，客戶只要綁定帳號，就能隨時檢視自己響應減碳服務所累積的減紙張數與減碳克數，讓客戶落實減碳更有感，與減碳賺點數、換好禮，藉由各式創意活動串連線下到線上，為大眾打造全新綠色生態圈。

「綠升活美學」限時專案！享優利還能挺永續

當今全球聚焦永續發展，世界各國無不全力朝淨零碳排邁進，遏止極端氣候變遷，金控、銀行本身的碳排量並不高，但金融業掌握企業金流，可引導企業客戶加速減碳，因此永豐銀行也透過「綠色存款」支持再生能源等相關產業，並將綠色金融推廣至一般大眾。

最新推出的「綠升活美學」專案，美元活存「增量金額」最高年利率4.5%，優惠利率媲美定存水準，且保有活存資金高效運用彈性，專案期間為2023/9/18至2023/12/15，(優惠期間以參加當月起3個月計算)，鼓勵全民以具體行動為綠色建築、再生能源科技發展或汙染防治產業等挹注資源，促進永續產業發展。(永豐綠升活美學專案網址)

綠色金融助攻臺灣淨零，減碳生活為地球減擔

「休碳」已經不能再「稍等(台語)」，地球永續Show Time刻不容緩！永豐長期扮演綠色金融先驅，跨界倡議以科學基礎達到減碳目標，並逐步退出燃料媒等投資與融資業務，藉此帶動企業客戶減碳。針對2050臺灣淨零排放目標，永豐金控也自2012年起，投入太陽光電設備融資，迄今穩居市場領導地位，並自2022年自主使用綠電，以具體行動為再生能源產業發展提供支持，預計一年減碳達到1,323公噸、約當3.4座大安森林公園1年的碳吸附量。

永豐銀行表示，「我們以業界高標承諾，要在2030年達成自身營運淨零排放、2050年達成全資產組合淨零排放，同時連結旗下子公司打造綠能金融生態圈，以綠色金融助攻臺灣淨零。」

創新金融、永豐生活，有我有你！現在就加入永豐「休碳Show time」行動，綠化你的金融生活，讓每一個小動作都能為環境永續貢獻一份心力，天天都是「世界休碳清潔日」！

圖／永豐銀行

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