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秋冬季節傳染病大爆發 醫憂下波流行的是「這隻細菌」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
黃立民說，往年爆發大流行，又有抗藥性的「黴漿菌」感染尚未到來，目前黴漿菌感染已逐漸上升，大家須提高警覺。圖／123RF
黃立民說，往年爆發大流行，又有抗藥性的「黴漿菌」感染尚未到來，目前黴漿菌感染已逐漸上升，大家須提高警覺。圖／123RF

今年秋冬季節，病毒、細菌大爆發，各兒科診所病童滿滿，台大醫院也無法避免。台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，各醫院、診所小兒科門診都擠滿人潮，主因是新冠疫情過後，兒童免疫負債影響，全球專家原先預估，免疫負債應從去年開始，但台灣去年疫情並不明顯，但卻於今年2、3月開始爆發。

黃立民說，每隻病毒、細菌的流行季，往往是固定的，可能流行2至3個月，疫情就會慢慢下來，但令人擔心的是，如果病毒一隻接一隻，不斷的接力下，疫情就會一波接一波，如同現在感染病人人數多，各醫療所院所門急診十分忙碌，看起來無法收拾，如現在有流感病毒、呼吸道病毒，接下來可能有新冠病毒、肺炎鏈球菌等。

黃立民指出，往年爆發大流行，又有抗藥性的「黴漿菌」感染尚未到來，黴漿菌感染嚴重時，恐引發肺炎，目前黴漿菌感染已逐漸上升，大家須提高警覺。他認為，各種病毒、細菌感染爆發，「今年冬天應該不會太好過」。

「現在大家會問，免疫負債還完了嗎？」黃立民說，目前看起來，9月呼吸道感染病例數大幅增加，今年年底免疫負債會不會還完，「這還不一定」，原因是其中仍充滿三項變數，第一、年底新冠病毒變異株又無可能再度突變，或是流行不同的病毒株。

其次、必須持續觀察流感疫情發展的趨勢；第三、以往較無流行的病毒，如呼吸道融合病毒ON1流行，其已長時間沒有流行，病毒性較強，也會流行一段時間。黃立民提醒，天氣一冷，各種病毒、細菌都會跑出來，國人不可掉以輕心。

疫情 黃立民 台大醫院

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