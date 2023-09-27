台塑生醫推動「預防醫學」普及化，以健康促進代替疾病治療 成立「ｉ醫健康管理中心」作為預防醫學的前哨站

（2023年9月27日，台北）國人壽命越來越長，台灣男、女性平均壽命高出全球6.7歲及8.6歲，然國人臨終前平均病痛卻達8年半，遠高出北歐國家。因此，如何「活得好」值得重視，透過健康促進讓長者免於疾病、減少醫療支出，進而提升生活品質。

台塑生醫成立「ｉ醫健康管理中心」作為預防醫學的前哨站。 圖／江建泰攝影

台塑生醫匯聚長庚醫療團隊資源，成立「ｉ醫健康管理中心」作為預防醫學的前哨站，集結醫師、健管師、體適能教練及營養師等健康專業人才，建立屬於個人的健康管理與健康促進處方。除透過健康檢查，也可運用「功能醫學檢測」，將健檢報告中隱形的紅字現身，找出症狀或疾病背後的根源，從看不見的成因著手改善，幫助民眾調整生活型態、搭配營養處方，落實個人化健康管理服務，同時因應疫情後的新生活，提供更多疾病防護新選擇，以期做到預防勝於治療。

首推「帶狀疱疹疫苗門診」，結合中醫門診調理的個人化健康管理療程。 圖／江建泰攝影

首推「帶狀疱疹疫苗門診」，結合中醫門診調理的個人化健康管理療程

台灣至今有超過1500萬人感染過新冠肺炎，即便康復後，自體免疫下降感染疾病風險亦比過去高出三倍，民眾至今仍處在免疫平衡被擾亂的時期，如過去好發於50歲以上中高齡人的帶狀疱疹（俗稱皮蛇），在年輕人身上的發病率明顯逐年增加。

ｉ醫健康管理中心喬聖琳院長表示，帶狀疱疹屬於病毒性疾病，平時潛伏於體內神經節內，台灣每3人就有1人，終其一生可能罹患帶狀疱疹，除了中高齡人，睡眠品質差、壓力大、作息不正常、慢性病患者，都是帶狀疱疹的高危險群，當身體免疫力下降，發病機率便隨之上升。發病時，神經性劇痛足以影響日常生活，嚴重者更會留下一輩子的聽力下降或失明等後遺症。

想遏止帶狀疱疹，民眾除了預先施打帶狀疱疹疫苗，ｉ醫健康管理中心的調理門診，同步搭配「免疫力提升療程」，結合中醫門診及茶療、穴道按摩，搭配西醫的靜脈雷射ILIB技術，透過雷射光加速血液循環，增加淋巴球、白血球及抗體活性，藉此提升自體免疫力，幫助民眾長時間維持免疫系統最佳狀態。

腦功能40歲後逐漸下降，重複經顱磁刺激術( rTMS)不只延緩老化，還能治療憂鬱症

圖／江建泰攝影

大眾相當關注的憂鬱症是腦部調控異常所引發的情緒疾病，而我們的腦功能從25歲後開始記憶力衰退，40歲起大腦認知退化，隨著憂鬱症漸趨嚴重，不僅大腦功能加速全面退化，甚至會造成腦部區域萎縮。ｉ醫健康管理中心設有非侵入性「重複經顱磁刺激術(rTMS) 」的設備及治療團隊，透過磁場在腦部誘發電流刺激，調節大腦不同區域功能，使情緒相關的大腦區域血流量增加，每次20-40分鐘的治療時間、十次為一個循環的治療週期，協助憂鬱症患者逐步減少藥物用量，是目前改善憂鬱症狀安全性較高的治療方法。

ｉ醫健康管理中心吳禹利醫師也解釋到，重複經顱磁刺激術(rTMS) 是由醫師定位需刺激的腦部區域，同時適用於預防和改善腦中風、失智症、強迫症等大腦疾病；面對大腦偶發的認知功能障礙、注意力不集中、失眠睡不飽、反應力低下等常見症狀，都能透過重複經顱磁刺激術(rTMS) 治療得到顯著成效，幫助患者延緩腦部神經老化，修護大腦機能，恢復正常生活。

承襲「守護健康．永續人生」理念，傳授王永慶家族的養生之道

圖／江建泰攝影

ｉ醫健康管理中心承襲台塑生醫「守護健康、永續人生」的經營理念，持續在個人化健康管理及健康促進服務等面向多元發展。相較於市面上的預防醫學療程，台塑生醫推出的年度健管方案，希望做到人人都能輕鬆負擔，加速預防醫學觀念普及化。

台塑生醫王瑞瑜董事長表示，「我們實踐預防醫學的概念源自於我父親王永慶對養生的重視。健康來自於自我管理，了解自己的身體與健康狀態、給予身體真正所需要的，發揮『上醫治未病』精神，進一步預防疾病發生，期待讓國人都能自在面對健康老化的樂齡生活。」

商品推薦

udn討論區