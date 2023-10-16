忍一天就好 陳時中靠「明天再吸」4字戒菸成功

文／ 國民健康署 提供

衛福部陳時中前部長靠心法戒菸成功。 圖／天下雜誌 提供
衛福部陳時中前部長靠心法戒菸成功。 圖／天下雜誌 提供

18歲時覺得吸菸是件酷酷的事，就這麼起了頭，前衛福部長陳時中開啟了長達52年吸菸的日子。因著推動菸害防制法，做為主要推動者，覺得應該以身作則遠離菸害；加上董氏基金會的推力，去年3月宣布報名「2022戒菸就贏比賽」，自創「明天再吸」的心法，忍一天就好，扺擋菸癮上來的時候，目前已成功戒菸400夜。

陳時中坦言決定戒菸及戒菸成功，董氏基金會是最大的推手，執行長同理、接納、肯定、支持的態度，這份外在力量增強了戒菸信念。董氏基金會去年寫一封信邀請他參與「戒菸就贏比賽」，表示菸齡很長不一定不對，因為抽菸的力量確實強大，戒菸是件不容易的事；以接納的角度指出，吸菸是大家共同的敵人，而不是你我，肯定他可能戒菸成功，當戒菸成功一陣子後，再度增加他的自信。

把目標變小，是成功的關鍵

凡事起頭難，陳時中吐露，開始戒菸後，腦中不時冒出小劇場，「想吸」的念頭無時無刻，「早上睡醒起來，吸一根菸多好！」「站在陽台上，吸一根菸多好！」如果壓抑念頭，可能帶來反彈，把目標設定的太高，較容易失敗，他從小時候讀的「一千零一夜」的故事得到感悟，想吸時告訴自己「今日就戒，明天再抽」，成功的關鍵是把目標變小，就這樣度過了400夜，從過去每10分鐘冒出一次的念頭，到現在，大概只剩下2、3天出現一次想吸菸的小幻想。

沒有靠著嚼口香糖或戒菸貼片等藥物幫助，而是靠著對菸害的認識及心理強化來幫助自己熬過。「戒菸不是只靠單一方法，現在已在三千五百個家戒菸服務機構，還有戒菸專線0800-63-63-63、LINE@線上戒菸諮詢(ID：@tsh0800636363)、社區戒菸班等，採取有效且不痛苦的戒菸方式，民眾不要怕戒菸這件事，醫療從業人員能協助吸菸者提高戒菸意願。」陳時中說。

戒菸是遠離癌症、肺阻塞的第一步

年輕時，覺得吞雲吐霧看起來酷酷的很帥，年紀漸長，才發覺吸菸者已成為別人口中的「嫌惡設施」，得到相反的效果，當年認為的帥氣模樣早已不見了。陳時中以52年菸齡的「資深學長」角色提醒青年朋友，「不要開始！」，如果已經開始吸菸 ，「不要怕戒！」 總要試試看不要害怕失敗，吸菸已是遺憾，不戒菸更是遺憾，開始戒菸就有可能成功，不僅是遠離癌症、肺阻塞的第一步，還能保護周遭親友健康，即使失敗都能重新再來，給自己一個機會。

菸害防制法修正7大重點，其中對於電子煙及加熱菸均有管制。 圖／國民健康署 提供
菸害防制法修正7大重點，其中對於電子煙及加熱菸均有管制。 圖／國民健康署 提供

近年來，新興菸品以「減害」、「減少有害物質暴露」、「菸草替代品」、「幫助戒菸」、「煙霧少」、「清香的口味」等吸睛口號，讓一些民眾想靠電子煙或加熱菸來戒煙。陳時中呼籲，不管是電子煙或加熱菸，都達不到戒菸效果，電子煙是違禁品，添加物質無法控制，化學物質風險性高，歐盟檢出電子煙含有害物質數量超過41種，不要誤認為使用電子煙能幫助戒菸，那是另一個陷阱。目前加熱菸屬於「指定菸品」的一種，需經過國健署的「健康風險評估」與專家會議等審核才可進行販售，它只是沒有更壞，但並不會比較好。不吸菸人會更清爽！

(衛生福利部國民健康署 廣告)

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