邱吉爾傳記 反思台灣需要哪種領袖

台灣需要什麼樣的領導人？由英國歷史學家、上議院議員安德魯・羅伯茨撰寫的「邱吉爾：與命運同行」中文版，將於十月五日在台上市。出版此書的聯經出版公司表示，該書被譽為「迄今最好的邱吉爾傳記」；由於距明年總統大選倒數不到四個月，此書可引導民眾審慎思考，台灣需要什麼樣的領導者，才能帶領國家真正走向勝利。

羅伯茨獲得已故的英國女王伊莉莎白二世授權，得以閱讀英國國王喬治六世的戰時日記與其他未公開史料。書中的邱吉爾形象，透過共事者第一手紀錄，更加立體鮮明。在羅伯茨筆下，邱吉爾才華洋溢、情感豐沛，幽默卻又愛哭。

邱吉爾出身望族，卻有著自私冷淡的父母，且從小接受一流的軍事教育，讓他獲得拯救帝國的雄心，原生家庭與求學經歷推動他野心勃勃進軍政壇。

邱吉爾在卅五歲那年成為最年經的內政大臣，接著成為最受爭議的第一海軍大臣，羅伯茨分析，他在此時展現強硬作風，卻因一連串錯誤決策，讓英軍屢屢陷入困境。這些失敗經驗並沒有打倒邱吉爾，反而讓他從中汲取教訓，轉為日後他帶領英國邁向勝利的關鍵。邱吉爾說：「如果我沒有犯下錯誤，我應該也就毫無收穫」。

羅伯茨認為，邱吉爾認同英國一千多年的英勇時光，而他自己則從一九三九年開始，接力寫下屬於英語民族的光榮歷史。「你回頭看得愈長，向前就看得更遠」。邱吉爾時時刻刻感受歷史與自己血脈相連，清楚自己對國家民族所肩負的義務，為了信念永不屈服、永不妥協。「這是教訓：永不妥協…永不屈服於蠻力，永不屈服於敵人看似壓倒性的強大威勢」。