【尋找和平的關鍵】EP.01我們與戰爭的距離

蔡英文總統不久前在一場國際民主高峰會上發表錄影演說，她強調：台灣人民從來沒有享受過比現在更多的民主，就在她發表這一「民主成果」的同時，兩岸關係卻進入了兵兇戰危。俄烏戰爭尚未結束，全世界已在擔心台海戰事何時爆發。

2023年和2024年台灣進入政治熱季，是一個全民嚴肅思考「戰爭與和平」的時機。面對嚴峻的外在形勢，和內部的政治分歧，台灣究竟應該選擇戰爭?還是選擇和平?如果選擇和平?那應該如何來營造和平? 這是一個全民一起來思考、學習與辯論的時刻！

這一集資深媒體人高惠宇邀請前參謀總長李喜明將軍與淡江大學黃介正教授共同討論「我們與戰爭的距離」。

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主持人高惠宇（左）訪問來賓黃介正。