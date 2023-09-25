台灣設計展D區響應32區 府中雙城跨局處推出奇幻魅力

新北文化局府中15即日起至11月26日登場的「奇幻魔境-特效藝術設計展」。 圖／新北市政府文化局 提供

2023台灣設計展「新北○起來」10/6-10/22鶯歌登場！五大展區分為A區「主展區」14檔主題展、B區「衛星展區」新北捷運環狀線、C區「品味漫遊新北哩賀」特色路線遊程、D區「設計響應」跨區域展演、以及E區「城市再造」將設計融入城市美學。

新北市政府文化局表示，D區32項新北各行政區「設計響應」展演與活動，從地方故事、農業、茶藝、陶瓷、音樂、文化，再到AR、電競、觀光工廠，地區貫穿新北五條美學廊帶，內容橫跨各局處，讓設計展能量滲透各地。設計響應期間自9月起至112年底，展覽及活動時間依各局處實際公布日期為主。

「都會探索-府中美學」廊帶

配合2023台灣設計展，10月經發局、文化局、市場處等跨機關活動整合打造「府中奇幻城」，文化局府中15於即日起至11/26登場的「奇幻魔境-特效藝術設計展」，內容含括特效藝術設計主題特展、特效化妝體驗主題工作坊以及大師領路講座，展覽涵蓋電影特效的各個方面，從建構、發展過程、媒材及技術的多元應用，到國際大師的特殊化妝作品，甚至運用VR虛擬實境的技術重現了第58屆金馬獎最佳視覺效果得獎作品《月老》的經典場景，期望民眾從超然的感官體驗，了解特效在電影製作中的重要性。另外串聯經發局萬聖節活動、市場處新北好市節，打造10月奇幻月。其他還有新板藝廊「玩宇宙：玩具再生藝術特展」展至10/22、青年局青職基地青創藝境系列主題展至11/19等，「都會探索-府中美學」廊帶響應展豐富多元。

府中雙城推出府中奇幻城系列活動。 圖／新北市政府文化局 提供

「藍天海岸-古蹟文化」廊帶

以八里新北市立十三行博物館、淡水新北市立淡水古蹟博物館為據點的「藍天海岸古蹟文化廊帶」，台灣設計展串聯十三行博物館現正展出的「乘船而來—臺灣古代外來品特展」，精選80件北臺灣指標性考古遺址出土的外來品，以及近年基隆和平島的考古重大發現成果；另外還有淡水古蹟博物館淡水海關碼頭展出中的「18古怪事」特展，網羅轄下在古蹟間流傳的18則怪奇故事，加入時下流行語彙、迷因與哏圖元素，打造一間奇幻又有趣的怪奇商店，以及淡水街長多田榮吉故居「多田桑の多彩日常特展」帶領民眾了解淡水街長的日常生活和對地方上的貢獻；此外10/14還有以淡水多元藝術文化及在地特色為藝術踩街表演主題的淡水藝術嘉年華，將於淡水金色水岸廣場及中正路老街登場。

淡水古蹟博物館的《18「古」怪事》特展，展覽收錄18件怪奇故事。 圖／新北市政府文化局 提供

「綠色山林-茶山文化」廊帶

「綠色山林-茶山文化」廊帶中新北市坪林茶業博物館於台灣設計展展期間所響應的兩個展覽為曉茶塾常設展以及「器－天地人之器特展」。「曉茶塾」以數位互動科技帶領大家在遊戲裡完整體驗製茶流程，從採茶、炒茶、揉捻、烘焙到設計專屬茶葉罐，讓茶知識變得有趣又好玩；而全新推出的「器－天地人之器特展」，從茶器文化延伸介紹至科學、藝術、文學、哲學等多元領域，帶領民眾從鬼斧神工的「自然之器」到巧奪天工的「人造之器」，甚至還有讓人意想不到、腦洞大開的「神奇之器」等主題，一覽天地人之器的奧妙。

小朋友在新北市坪林茶業博物館「曉茶塾」展覽中透過數位科技體驗揉茶過程。 圖／新北市政府文化局 提供

「紅色陶寶-三鶯文化」廊帶

「紅色陶寶-三鶯文化」廊帶中，除2023台灣設計展14項主展區展覽坐落鶯歌，展期間其他響應展還包括新北市立鶯歌陶瓷博物館於1樓陽光特展室的「日光慢漫」特展，以生活陶瓷設計特展與設計食堂為核心，生活陶瓷設計展區以四季流轉為場景，呈現新北陶藝家與生活家結合的器用之美，展演陶之用的日常樣貌，設計食堂「一碗食堂」以採地產、食地食、用地器，讓「食器」與「地產」串圈起「新北味」，3樓市民平台還有「鶯歌產地開放日—彩。器職人特展」邀集7位鶯歌在地陶瓷彩繪職人，包含林發權、張美雲、許朝宗、陳士侯、李存仁、汪弘玉、尤政傑老師共同展出精緻陶瓷彩繪作品。其他還有新北市美術館圓頂藝術空間的新朋友常設展、於鶯歌農會通廊及穀倉展現的「新北青農力」、以及10月21至22日於鶯歌陶瓷老街登場的鶯歌嘉年華等。

「黃金山城-礦業文化」廊帶

瑞芳區新北市立黃金博物館「礦事容顏-藝術家眼中的礦山」響應展，展期即日起至113/3/31，展覽以曾親身參與礦事時代的蔣瑞坑、倪蔣懷、洪瑞麟等藝術家的畫作出發，透過藝術家之眼，遙想採礦時期的山城景觀，以及礦工與生存博鬥的場景。特展中規劃「用畫筆見證時代的藝術家」、「坑中的生存拚搏」、「與礦共生的容顏」、「因礦而變的地貌」、「黑暗之光、勞動之歌」等單元，向民眾展現藝術家眼中今、昔山城的興衰變遷。

三重區空軍三重一村「來自日本的療癒系插畫家－大石曉規特展」展至明(113)年9月1日。 圖／新北市政府文化局 提供

新莊區新莊文化藝術中心「三昧堂『風華絕代』精工布袋戲偶展-華光普照」。 圖／新北市政府文化局 提供

其他地區響應展還有三重區空軍三重一村「來自日本的療癒系插畫家－大石曉規特展」展至113/9/1、新莊區新莊文化藝術中心「三昧堂『風華絕代』精工布袋戲偶展-華光普照」展至112/10/29、中和區地方節慶10/21中和點燈文化節等，32項設計響應展演與活動遍布新北各區，歡迎大家一起親身感受豐沛的新北設計力！ (新北市政府文化局 廣告)

2023台灣設計展在新北 / Taiwan Design Expo’23 in New Taipei City

年度主題：Ｏ起來

展期日期：10月6日(五)至10月22日(日)

開放時間：平日11時至20時，假日11時至21時(展覽最後一日10/22至18:00)

更多台灣設計展相關資訊，歡迎上以下網站查詢

2023台灣設計展官方網站(https://www.designexpo.org.tw/zh-TW)

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