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消防人力與工會 陳揆允審慎考慮

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨團25日呼籲，應儘速補足消防人力、設立外部吹哨機制。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨團25日呼籲，應儘速補足消防人力、設立外部吹哨機制。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

消防員需要組工會、適用《職安法》與增補人力，才能減少犧牲！」民眾黨立委賴香伶25日如此呼籲，民眾黨立委陳琬惠則指出，消防法規並未很好落實，政府應強化抽查，並讓消防員適用《職安法》、增加揭弊者機制，減少憾事發生機率。對此，行政院長陳建仁受訪時表示，會審慎地來考慮，由於消防員本身是公務人員，所以行政院會與考試院來持續做很好的協商。

需儘速增補人力

賴香伶表示，屏東大火顯見消防體系還有待改善，包括人力資源、裝備與組織結構，因此呼籲政府讓消防員組建工會、補足救災人力與增設消防機器人，她坦言，消防員現在只有促進會等非政府組織，無法享有工會的協商、罷工與集會權，但這些消防員的工作權便無法受到保障，政府應支持消防員組成工會。

賴香伶指出，內政部曾承諾2023年前，全國消防員服務人口要達到1比1300，但截至今年9月14日以前，全國23個消防機關中仍有11個未達標，且多數縣市的消防隊均未滿編，政府應儘速補足人力，否則消防員過勞問題難解。另外，消防局今年與科技公司研發消防機器人的成果不錯，可擴大採購力道，降低消防員風險。

落實法規 設吹哨機制

陳琬惠表示，消防法規2019至2022年經6次函報、4次審查會與2次黨團協商，但以2019年《消防法》修法為例，業者應提供消防隊廠區化學品資訊、平面圖，當發生災害時需指派專人到現場協助救災，但以此次屏東大火為例，消防員的「資訊權」並沒有實踐，盼政府要通知違法廠商限期改善，還要落實執法。

「谷歌評價上都有民眾投訴工廠壓榨勞工，但卻無法開罰？」陳琬惠質疑，屏東明揚工廠的谷歌評價上都有民眾投訴「血汗工廠」、「超時加班」、「每年百件工安意外」等，這些資訊若能循正規管道投訴，也許就能避免憾事發生，她呼籲導入揭弊者機制，增加私部門監督力量，並提供合理獎勵。

民眾黨團呼籲，消防員應設置工會、適用《職安法》，還有督導事業單位設立職業安全衛生管理單位，陳琬惠說，目前各級工廠落實率大約都在10%，政府應協助處理，讓小企業制定逃生與安全守則，強化新入職者與外籍移工的勞安宣導。

陳建仁受訪時也說，政府已對消防人員做更好的保障，包括編列了76億加強消防人員的裝備以及相關的設施，未來還會再編80億的經費；此外，政府也增加了消防人員的薪資，以及危險勤務加給，未來會在最短的時間內就人力的補充、裝備的充實進行處理。

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消防員 陳琬惠 屏東

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