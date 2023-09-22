健保協商沒共識 付費者憂：加預算保點值恐成惡性循環

衛福部健保會20日完成健保總額協商，協商空間為174億元，其中在醫院及西醫基層部分沒有達成共識，因此將付費者代表以及醫界代表兩案併陳給衛福部核定；付費者代表方案總額為8667.1億元，成長率3.645％；醫界代表總額為8753億元、成長率為4.672%，兩者差距85.9億元。

健保會委員付費者代表表達遺憾並發布聲明指出，他們一直秉持健保「危難共擔」的精神，為民眾投資及引進新藥、新科技，並致力降低民眾負擔，維持罕病、血友病等照顧弱勢重症之昂貴藥費；同時支持分級醫療、強化各項醫療品質改善方案，以及促進民眾健康的多項整合性照護計畫。

針對醫界最在意的調升支付標準，付費者代表支持遵循總額既有機制，以每年數百億、穩定成長之「醫療服務成本及人口因素成長率（非協商因素）」作調整。但是明年度總額協商中，對服務內容及品質的承諾逐漸消失在協商項目之外， 許多項目的執行目標與預期效益，既已未能憑實據說央健保署，付費者也難編列預算支持。

在沒共識的醫院、西醫基層部門的總額協商草案中，大多數屬支付標準調整項目，即可運用反映醫療服務成本的低推估預算去處理；而且我國總額是大水庫的概念，如果未能由保險人統籌，以服務相對價值來處理支付標準，卻藉著協商來零零散散地持續調升點數，將導致四總額部門及專科發展失去衡平，甚至造成點值下降之惡果。

付費者委員認為，依過去協商經驗，醫界來年若以點值不符預期為由來要求增加預算，以保障或平衡點值，更落入此惡性循環。基於有限的錢要用在刀口上，因此更需要有具體服務內容之項目，最終在參酌保險人的預算建議後，幾經訴求，仍然無法達成共識，致醫院、西醫基層部門協商破裂。

另外，近年總額協商內容中出現越來越多原本以公務預算支應的項目轉嫁成本至健保，例如愛滋病及結核病防治、癌症篩檢、代謝症候群防治、C型肝炎防治等，紛紛轉由健保總額預算支應，公務預算挹注卻逐漸退場， 更添健保財務的窘迫。

明年健保署更新增提出暫時性支付項目，雖可加速引進新藥立意良善，惟對於其療效與財務影響尚不確定，國外大都以獨立預算方式支應，衛福部長也曾表示將以公務預算編列新藥基金，照護所需病人，其費用不必然由健保支應，亦不宜全然透過全民健保支付。付費者也呼籲，醫界與全民共同支持，連同過去以公務預算執行成效良好的前述項目，都應該回復以公務預算支 應，讓健保回應民眾最需要、未被滿足的醫療需求，建請政府部門體恤健保的財務困境，共同維護健保永續經營為佳。