「全民英檢」2024年日程公布，擴大服務縣巿

2024重要日程公告

「全民英檢」（GEPT）主辦單位財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）發布2024年度測驗日程表，提醒有成績需求的學生族、上班族、國考族提早規劃。明年首次初級測驗即將於今年10/11（三）開放報名；中級測驗將於11月初報名。

中高級擴大服務縣巿、校園專案持續辦理

多年來「全民英檢」初級、中級考區遍及全國各縣巿（含外島），中高級（CEFR B2）集中在北中南等各大都會辦理。但為因應民眾對中高級成績需求增加的趨勢，自明年起將於苗栗、南投、雲林、屏東、宜蘭、台東等縣巿增設考場，屆時民眾可就近應考，避免舟車往返。

GEPT全年20個場次，日程安排滿足大眾升學、畢業、職涯發展等需要。許多公私立中學、大學定期邀請全民英檢到校施測（校園專案），方便自校學生在校應試。今年大陸東莞台商子弟學校亦恢復校園專案，吸引近千人參與。各級學校單位若有規劃，歡迎直接與全民英檢處聯繫。

「GEPT聽診室」有助學習

「GEPT聽診室」考後免費提供考生專屬的成績回饋，包括強弱項分析、學習指引等個人化學習建議，為國內大型化測驗之首創，自110年推出以來深受使用者和各界好評。根據近期英國貝德福德大學（University of Bedfordshire）英語學習評量研究中心針對636名台灣高中生使用「GEPT聽診室」的研究結果，發現：「GEPT聽診室」提供的診斷回饋不僅能提高學生的學習動機，也能增進學習效率。LTTC呼籲「全民英檢」考生能善加利用這項考後服務與學習資源。

更多「全民英檢」學習資源請瀏覽「全民英檢網」（www.gept.org.tw）。