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涉進口蛋「洗產地」台中業者喊冤 農業部提供標示樣張曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中液蛋製造廠獲通知產地需標示為台灣，圖為農業部提供的標示樣張。記者趙容萱／翻攝
台中液蛋製造廠獲通知產地需標示為台灣，圖為農業部提供的標示樣張。記者趙容萱／翻攝

台中市政府今查獲2家替農業部代工的液蛋製造廠金寶蛋品科技、新德貿食品公司，使用土耳其或巴西進口蛋，涉嫌假冒產地，依食安法法辦。金寶蛋品聲明表示，公司受農業部、中央畜產會委託執行進口蛋加工專業，成品都交畜產會，無庫存及販賣行為。

金寶蛋品聲明表示，公司受農業部、中央畜產會委託執行進口蛋加工專業，僅負責代工，所使用進口蛋原料都由畜產會提供，且加工成品已全數交給畜產會載運離廠，無庫存留在工廠及販賣行為。

台中市政府說明，市府據雲林縣政府及桃園市政府提供的情資，隨即派員前往稽查，一舉查獲協助農業部代工生產的冷凍殺菌液蛋產品的金寶蛋品科技、新德貿食品公司，涉嫌假冒產地。

初步了解，這2家公司自6月起，協助農業部代工生產冷凍殺菌液蛋產品，其蛋品來源國除少部分為土耳其外，其餘大部分皆為巴西。

標示部分，業者接獲農業部通知產地需標示為台灣，且農業部提供標示樣張供參考，7月底時，業者再度接獲通知更改，產地需標示為來源進口國。

2家業者表示，是受農業部指示改標，並提供相關資料，衛生局已初步掌握相關事證，全案已移送檢調偵辦。

衛生局指出，初步了解，所有液蛋產品均交由中央畜產會處理，業者對後續流向並不知情，市府將持續全力配合地檢署偵辦工作。

衛生局說明，市府嚴正表達捍衛食安的立場與決心，也感謝雲林縣政府及桃園市政府提供情資，才能有重大突破與發現，呼籲各縣市持續加強交流與協同稽查，早日釐清進口蛋品疑慮，也呼籲中央有關單位加速提供更詳實的產品流向資料，遏止不法，確保民眾食蛋安心

金寶蛋品聲明表示，公司受農業部、中央畜產會委託執行進口蛋加工專業，成品都交畜產會，無庫存及販賣行為。圖／金寶蛋品提供
金寶蛋品聲明表示，公司受農業部、中央畜產會委託執行進口蛋加工專業，成品都交畜產會，無庫存及販賣行為。圖／金寶蛋品提供

農業部 衛生局 液蛋

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