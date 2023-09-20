包牌熱！威力彩9/21頭獎飆7.2億

圖／報系資料庫 提供

威力彩頭獎已25連摃，台彩預估21日開獎的威力彩銷售金額為2.2億至2.4億元，頭獎累積金額上看7.2億元，是今(112)年第二高頭獎。高額獎金吸引民眾集資包牌，就是要提高中獎機會，威力彩第二區包牌，第一區任選6個號碼，再包下第二區8個號碼，不僅大大提高中獎機會，如果幸運中頭獎，還能一次抱走頭獎加7個貳獎、中獎獎金多更多！

本週五（9/22）開獎的大樂透也已9連摃、頭獎獎金上看2.7億，同時大樂透中秋加碼「100組100萬元」加碼獎項已開出57組，還有43組未開出，週五（9/22）仍會繼續加開43組百萬獎項，購買加碼期間的大樂透不僅可以對2.7億的頭獎，還可以再對加碼的100萬元獎金，想嘗試不同遊戲的民眾，還有39樂合彩至9/30二合玩法單注獎金加碼至1,500元。彩券高額頭獎加上續開獎項多項利多，民眾不妨一次買齊，說不定下個大獎幸運兒就是你。