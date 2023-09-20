補班不厭世 9/22-24 來心中山線形公園 「原創新美學 LiMA原遊會」
原民會與北捷「原創新美學 LiMA原遊會」9月22-24日，一連三天讓心中山線形公園，從食衣育樂出發，以五感體驗營造滿滿阿美族生活風格，讓補班不厭世。
原住民族是從大地(Hekal)生長出來，太陽(Cidal)、海洋(Riyar) 及微風(Fiwfiw)則孕育著文化的成長。「原創新美學 LiMA原遊會」四大展區運用阿美族語，所以特別將心中山線型公園分別以Cidal 太陽唱歌、Hekal大地的啟示、Fiwfiw溫柔微風以及Riyar特色海洋四個區域命名。
現場燈光藝術的裝置，由數千條象徵樹木根系的燈絲，以紅白藍三色交織而成的燈海。另外，北捷公益列車行駛到偏鄉、到離島，而且照顧偏鄉小農及打造綠色交通。現場的北捷公益列車，邀請民眾與部落小鷹好朋友共乘。從車廂窗外，看見不同的台灣人情味，現場還推出主題拍貼機，用限定版拍立得相框，邀請民眾將溫暖的公益成果帶回家。
4大活動搶先看
● 多元主題市集：包含LiMA市集、海洋阿美市集，邀請近40家的原住民族業者。
● 音樂舞台：除了知名原民歌手，也有歷屆的PASIWALI歌手，曲風橫跨「熱血搖滾」及「部落金曲」，並邀請藝人舞思愛、金曲歌后以莉·高露與阿布絲分別於三日壓軸演出。
● 南島手作文化驛站：以阿美族文創工藝，舉辦現場原民文化課程，譬如像是具有祝福之意的毛球吊飾、阿里鳳鳳手編織體驗等。
● 原民餐食:現場邀請來自台灣各地的特色餐食業者，將屬於部落的美味飲食帶到心中山，更搭配現場街頭藝人輪番表演，體驗最Chill的原民文化。
今年「原創新美學 LiMA原遊會」現場有原民特色餐食、手作課程、拍貼機體驗等互動區，邀請民眾於9月22-24日前往心中山線形公園，聽音樂、吃特色餐食、逛市集，體驗阿美族的風格生活。
欲知更多「2023原創新美學~LiMA原遊會」相關消息，可上「看見・太陽」FB粉專及官網掌握最新消息。
● 原創新美學 LiMA燈光藝術策展 ●
活動時間｜即日起 至 2023.10.12
活動地點｜心中山線形公園(捷運中山站4號出口)
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● 原創新美學 LiMA原遊會 ●
活動時間｜2023.9.22-24 13:00-21:00
活動地點｜心中山線形公園(捷運中山站4號出口)
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