東森集團攜手門諾、馬偕培育護理人才助偏鄉 捐助1200萬培育人才! 王令麟：職校生是社會的動力

為了幫助花東地區解決長期以來面臨醫療資源短缺問題，東森集團由東森購物網和直播電商贊助門諾醫院，共同推行為期5年、總經費1200萬元的「東部護理人員培育獎助學金」專案。透過與馬偕專校合作成立門諾專班培育優秀護理人才，畢業後將直接返鄉至門諾醫院服務。近日（9/18）東森集團總裁王令麟親自前往馬偕專校，與來自花蓮的20名優秀學生見面，門諾醫院總執行長張文信、馬偕專校董事長戴約信及校長蔡承嘉也一同出席，王令麟鼓勵這些孩子們效法南丁格爾的精神「提燈前行，守護生命」，並表示這個計畫必須長期執行，為花東及偏鄉地區民眾盡一份心力。

東森集團總裁王令麟親赴馬偕專校與20位來自花蓮的優秀學生見面，門諾醫院總執行長張文信、馬偕專校董事長戴約信及校長蔡承嘉等人也共同出席。 圖／東森集團 提供

王令麟感謝門諾醫院和馬偕專校攜手促成「東部護理人員培育獎助學金」專案計畫，讓東森集團有機會回饋社會。王令麟強調「東森不只做生意，更要做公益」，過去東森慈善基金會長期透過愛的早餐、送愛到部落等行動，關懷偏鄉及部落的孩子，因此去年花蓮門諾醫院張總執行長提出需求，東森馬上答應願意協助解決花東醫療人力缺乏的問題，他也感謝馬偕專校以其專業培訓護理人才，不僅幫助了花東地區民眾，未來這些孩子們也能回到故鄉照顧家人。

門諾醫院、馬偕專校致贈印有20位專班學生姓名的「培育樹」，表達對東森的感謝。(右起：馬偕專校董事長戴約信、東森集團總裁王令麟、馬偕門諾專班學生代表、門諾醫院總執行長張文信、馬偕專校校長蔡承嘉)。 圖／東森集團 提供

見到20位來自花蓮的馬偕護理科學生們，王令麟也勉勵大家要終身學習，尤其隨著5G時代來臨，AI正風靡全球，他指出：「職業學校是未來社會最需要的動力！」，即使在面對繁忙和高壓的護理工作時，也不要忘記在科技時代中善用知識工具，終身學習。王令麟表示，東森有幸贊助這項培訓計畫，並且承諾將持續支持下去。

長期關注偏鄉部落學童需求的王令麟總裁，強調東森不只做生意，更要做公益，因此很快就答應協助解決花東醫療人力缺乏的問題，贊助專案計畫。 圖／東森集團 提供

馬偕專校董事長戴約信肯定王令麟具有先知性的眼光，能看到土地及人民的需要，並找到馬偕作為合作平台，感謝東森的愛心與胸襟促成「東部護理人員培訓計畫」，也謝謝花蓮門諾醫院深耕花東地區提供人民幫助，讓這個計劃能夠真正為地方提供支持。馬偕專校校長蔡承嘉說明，馬偕體系本是為了服務人群造福社會成立的機構，近年由於醫療資源不均，加上少子化已嚴重影響東部醫療服務人力，馬偕不僅提供專業知識也致力教育護理人員具備高尚品德、親切服務及愛心，感謝王令麟能夠支持門諾與馬偕，讓這個平台可以繼續下去。門諾醫院總執行長張文信指出：「看到這群未來會到門諾醫院服務的孩子們，個個清純可愛的模樣令人非常感動，感謝王總裁願意把愛放在這些學生上，相信學生及其家人也能感受到愛」。

馬偕專校，在護理教學課程上相當嚴謹，理論及實務方面皆與時俱進，培育出國內無數優秀護理人才。 圖／東森集團 提供

目前就讀馬偕專校門諾專班二年級學生林靖雯分享，當初因為馬偕專校風評好、課程扎實而選讀，但如果以一般身分到台北就讀，對家庭而言是一大筆經濟負擔，如今透過獎助計畫，還會有課後加強輔導能學得更扎實深入，且保證在5年後可以考上護理師證照，她很期待未來能回到家鄉就近陪伴父母並服務花東民眾。