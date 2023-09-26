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新北、高雄市府聯手查台農 「綠雞蛋」初步結果出爐

開學剛換新車就遇上颱風？天雨路滑機車族怕「雷殘」，避險靠2招！

文／ 黎詩彥 提供

台灣到了9月依然是颱風季，也常見夏季午後雷陣雨，天雨路滑、雨彈炸裂下，機車騎士「雷殘」時有所聞，許多大學生為了迎接開學，才剛砸下一筆錢換新車，當然不捨得愛車擦撞留下刮痕，要如何保護自己，才能將傷害降至最低？是騎車族一項重要課題。

台灣夏季常見颱風和午後雷陣雨，機車族暴雨騎車務必做好萬全準備。 圖／聯合報系資料照
台灣夏季常見颱風和午後雷陣雨，機車族暴雨騎車務必做好萬全準備。 圖／聯合報系資料照

安全不能靠運氣，做足準備才能帥氣騎車

天候不佳，加上路況不熟，騎機車難免突發狀況多。日常騎車時，除了放慢速度、開啟大燈，與前後車保持安全距離，也要為意外風險做好萬全準備！人車平安出入如意，不能只靠平安符，還要加上這兩招：

【騎機車保平安第1招】駕駛人傷害險

天雨路滑撞到護欄或路燈，閃避忽然衝出來的小動物而自摔，若機車騎士因此受傷，強制險可是不賠的！「駕駛人傷害險」讓機車族在自摔自撞、發生單一車輛事故時，能獲得充分保障。萬一受傷需要手術治療、復健或長期休養，可以沒有後顧之憂。

【騎機車保平安第2招】超額責任險

在市區騎機車通勤，尖峰時段免不了要在車陣裡鑽啊鑽，萬一不小心A到旁邊的千萬跑車，那可不是一句「對不起」就能了事的！當「第三人責任險」不夠賠時，還有「超額責任險」幫你扛，為機車族提供更多保障，遇到天價賠償也不用擔心。

機車族意外事故多，投保「駕駛人傷害險」和「超額責任險」才能有備無患。 圖／Pexels
機車族意外事故多，投保「駕駛人傷害險」和「超額責任險」才能有備無患。 圖／Pexels

網友好評推薦！買保險最在意的，國泰產險通通有！

提到車險，國泰產險經常出現在網友的推薦名單中，且線上就可以投保，方便、高效率的服務模式，非常適合忙碌的現代人；而國泰產險網頁介面設計也十分友善、容易上手，各式綜合保障面面俱到，還有線上智能客服24小時為客戶解答疑惑，提供機車族貼心便利的一站式服務。更讓保戶讚不絕口的是，國泰品牌值得信賴，出險理賠快速，因此在台灣各地區都擁有很高的支持度。

為了成為機車族強大的後盾，國泰產險祭出機車線上投保限定優惠，現在投保機車「強制險」一年期，可享優惠145元、兩年期優惠215元，線上投保任意險，可享保費87折優惠，同時投保「強制險+任意險」，就有機會抽到萬元大獎，讓機車族保得安心又開心！

買保險，就是要把錢花在刀口上！國泰產險線上投保快速、便利、選擇多，還有多重好禮大方送，讓機車族就算開學碰上壞天氣，依然擁有安安穩穩好心情！

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