TDR未經主管機關核定 法院應謹守罪刑法定原則 避免侵害人權

前言

臺灣存託憑證（TDR）在「證券交易法」上定位未明，TDR是否算是證券交易法上的有價證券，至今仍然存在爭議，一直無法釐清，台灣法學基金會指出，TDR爭議存在多年，若一直無法修法改正，將持續衍生嚴重侵害人權的問題。

由台灣法學基金會主辦「經濟刑法空白授權與人權保障」研討會，16日於臺灣大學法學院霖澤館舉行，與會專家學者以四大主題演講切入探討，內容豐富，值得作為未來修法與法院判決之方向，有助於解決爭議、保障人權。

圖：研討會與談人合照(由左至右)闕銘富、謝哲勝、廖義男、陳顯武。 圖／邱四珍 提供

台灣法學基金會董事長謝哲勝表示，TDR是否屬於證券交易法上的有價證券，近年來一直存在許多爭議，司法實務上，雖採取肯定見解，惟有以財政部76年9月12日（76）台財證（二）字第00900號公告，認定主管機關係以該公告核定TDR為證券交易法上的有價證券，或有以財政部證券管理委員會81年6月20日台財證（一）字第01327號令訂定發布之「募集與發行臺灣存託憑證處理準則」，認定主管機關係以該處理準則核定TDR為證券交易法上的有價證券，但學說上對此有諸多討論並多持否定見解。

但證券交易法對於有價證券的定義規定在第6條，除了政府債券、公司股票、公司債券外，還包括「經主管機關核定之其他有價證券」，亦即授權主管機關可以核定證券交易法上的有價證券，而證券交易法定有刑事責任，此就涉及到空白刑法的問題，尤其是證券交易法的刑事責任很重，動輒三年以上，甚至若犯罪所得達新臺幣一億元以上，最低刑度為七年以上，因此TDR是否屬於證券交易法上的有價證券至關重要，必須是證券交易法上的有價證券作為前提下，才可以用證券交易法對人民科處刑事責任。

闕銘富：TDR「始終」未經主管機關「核定」為有價證券第一場專題演講由前最高行政法院法官闕銘富以「從明確性原則論臺灣存託憑證是否經主管機關核定之有價證券」為題報告，闕銘富表示，900號函未明揭「臺灣存託憑證」文字，已失明確性原則之要求，且台灣第一檔的TDR是87年1月8日發行的福雷電TDR，就時序而言，主管機關不可能針對尚不存在的金融商品進行核定，因此900號函未包含TDR，事實上，TDR始終未經主管機關「核定」為有價證券。

黃俊杰：法院須謹守罪刑法定原則 不得逾越法律解釋擴增可罰行為範圍第二場專題演講由中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰以「經濟刑法之空白授權與罪刑法定原則─兼論行為人對空白要素之錯誤」為題報告，黃俊杰表示，法院於解釋適用刑事法律時，一方面固負有使法律所定犯罪構成要件精確化之義務，於法律存有不確定法律概念，致所定可罰行為範圍產生不明確疑義之情形，法院即應以法律解釋方法盡可能予以排除，另一方面，法院則須謹守憲法罪刑法定原則之要求，不得逾越法律解釋之範疇而擴增可罰行為範圍。

朱敏賢：TDR爭議 法院應拒絕適用900號函 落實人權保障第三場專題演講由恆英法律事務所所長朱敏賢以「空白刑法概括核定之合憲性─財政部76年9月12日（76）台財證（二）字第900號公告」為題報告，朱敏賢指出，國家承認過去權力行為的錯誤，並非恥辱，而係人權保障的進步，法令有違憲違法之虞、有體系不備時，立法、行政均應儘速修正，且依照罪刑法定原則，法院對於有違憲違法的法律規定及行政機關函釋，應予以拒絕適用。

許兆慶：證交法規範不明 違反罪刑法定原則第四場專題演講由眾博法律事務所主持律師許兆慶以「臺灣存託憑證是否經核定為有價證券之再釐清─以最高法院105年台抗字第70號刑事裁定、最高法院107年度台上字第3170號刑事判決與最高法院111年度台抗字第537號刑事裁定為例」為題報告，許兆慶表示，證券交易法第6條第1項除本身有授權不明確的情形外，作為補充規則的900號函，也有違反法律保留原則及不符法律明確性原則的情形，因此在現行規範下如果認為TDR業經主管機關核定為證券交易法第6條第1項的有價證券，並不符合罪刑法定原則。