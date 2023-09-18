佛光會獲全國公益金質獎 唯一兩度獲獎宗教團體

2023年「全國性社會團體公益貢獻獎及績優職業團體表揚大會」，15日於公務人力發展學院福華國際文教會館卓越堂舉行，國際佛光會中華總會獲最高類別「金質獎」殊榮，總會長趙怡從行政院長陳建仁手裡接下獎牌；陳建仁致詞讚揚獲獎者，「對社會貢獻良多，希望這股向上、向善的力量，能持續傳播到社會各個角落」。

國際佛光會中華總會獲最高類別「金質獎」殊榮，總會長趙怡從行政院長陳建仁手裡接下獎牌。 圖／人間衛視提供

佛光人腳步不停歇

佛光會2021年即曾榮獲金質獎肯定，今年再度獲獎，且為宗教服務類唯一兩度獲獎團體，趙怡表示，這是星雲大師離開我們的第一年，「得獎代表佛光人沒有懷憂喪志，公益貢獻的腳步從來不曾停歇！」

內政部長林右昌致詞表示，人民團體及非營利組織一直是公民社會的重要資產，也是政府施政的重要夥伴。不但針對公共政策提出建言，也協助政府推動政策，政府才能對人民照顧得更周到、政策更落實、社會更健全，也讓國民更安全。他特別恭喜今年獲獎的50個人民團體，長期投入民間、服務地方，默默耕耘、無私奉獻。

林右昌指出，今日共表揚10個社會團體公益貢獻金質獎團體、20個銀質獎團體、3個特優職業團體、10個優等職業團體、7個甲等職業團體，以及9名優良會務工作人員。其中金質獎涵蓋學術研究類、藝術文化類、醫療衛生類、公益慈善類、宗教服務類。

佛光會今年再度榮獲金質獎肯定，趙怡表示，這是星雲大師離開我們的第一年，「得獎代表佛光人沒有懷憂喪志，公益貢獻的腳步從來不曾停歇！」。 圖／佛光山提供

改變世界的力量

趙怡表示，秉持佛光山開山及佛光會創辦人星雲大師理念，將人間佛教投入生活及社會公益服務，全體佛光人除了由衷感謝星雲大師讓大家有服務大眾的機會，今年能夠再度獲獎，也相信星雲大師在天之靈，必然感到無比的光榮與欣慰。

趙怡指出，佛光會「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」為宗旨， 創會會長星雲大師認為淨化人心，才是佛教的根本，而教育才能端正社會風俗、為社會培養人才，因此創辦大學作育英才、造福社會，更為世界挹注改變的力量。

此外，文化更是教育的根苗，故以文化來為社會教育紮根，讓大眾有正確的依循。

齊心防疫 盡心盡力

趙怡說，今年的公益貢獻大致可歸納為四個面向，首先是「齊心防疫 盡心盡力」，在2021年5月疫情爆發時，即刻啟動「防疫救護專案」捐 N95 口罩 7 萬片、防護衣4萬件、防護鏡2萬副，給縣市政府、警察局、醫院、消防局；發動「e 起復蔬」協助蔬食業者e化；響應外交部國際救援，募集物資等總值320萬元。

環保心保 地球永續

其次為「環保與心保 永續行動救地球」，成立綠色公益組織，以森林固碳量、水土資源保護等聯合國永續發展目標。2021至2022年共 種下 36,000 棵樹，舉辦「世界氣候國際論壇」、「地球永續貢獻議題」。推廣《蔬食A計畫》，已獲超過40萬人響應，減砍94萬多棵樹，以實際行動救地球。

人間有愛 關懷長者

「人間有愛 關懷長者」佛光會與佛光童軍團、青年團舉辦重陽敬老、寒冬送暖，關懷獨居長者及低收入戶，發揮佛陀慈悲喜捨濟世精神，讓人間有愛，傳遍社會每個角落。

國際佛光會中華總會副祕書長有容法師（右）陪同總會長趙怡出席頒獎，於會場外留下合影。 圖／佛光山提供

翻轉生命 教育為本

陪同領獎的國際佛光會中華總會副祕書長有容法師，補充佛光會第四個面向「翻轉生命 教育為本」，包括為偏鄉、弱勢家庭學童成立「好苗子幸福學堂」，免費提供課後教學及品格教育。執行「生命教育十堂課」，培育學子對霸凌、毒品、幫派說不。推動「一社區一蓮花」將三好四給理念 帶入鄰里，推動自心和悅、人我和敬、家庭和順、社會和諧、世界和平之「五和世界」。