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進口蛋爭議耗損國庫近2.5億 藍議員轟陳吉仲：農業部升格有何意義

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
超思進口巴西蛋風暴持續，台北市議員張斯綱揭露，按造農業部公開資訊估算耗損近2.5億，痛批部長陳吉仲應下台負責。圖／張斯綱辦公室提供
超思進口巴西蛋風暴持續，台北市議員張斯綱揭露，按造農業部公開資訊估算耗損近2.5億，痛批部長陳吉仲應下台負責。圖／張斯綱辦公室提供

超思進口巴西蛋風暴持續，農業部昨天公布進口蛋流向，逾5千顆雞蛋將要被銷毀，台北市議員張斯綱攤出農業部過去公布與廠商合約加上銷毀蛋成本，需耗資近2.5億元，質疑缺蛋問題也不是第一次，但因為部長陳吉仲處理不當，導致花費大料成本，質疑農業部升格有何意義，更怒轟「陳應下台負責。」

張斯綱表示，陳吉仲公布進口蛋流向總進口數14000萬顆，竟有5402萬顆要拿去銷毀、堆肥，佔了總進口量37.18%，若以先前農業部公布的每顆採購金額3.8元來計算，將會浪費將近2億元納稅錢。

張斯綱表示，陳吉仲先揭露超思白賺3800萬，且根據農業部公布的資訊及合約推算，1.4億顆雞蛋，大約需要耗費5.3億元，依先前公布合約如各廠商合約皆同，那大家都有8%的服務手續費可賺。

張斯綱表示，經過推算可得出光今年3~7月，至少要付超過4256萬元的服務手續費，倘若再加上雞蛋銷毀的損失，就將近2.5億元，痛批「浪費這麼多納稅錢，蛋亂還是沒有解，完全是在做白工，更顯現出陳吉仲的不專業。」

張斯綱說，缺蛋問題，不是今年才有，而是兩年前就開始，當時陳吉仲為了在飼料大漲時壓制蛋價，最終導致蛋農放棄生產，進而造成供需失衡，成為雞蛋之亂的源頭，「這是陳吉仲出的第一個包。」

張斯綱諷刺，農委會升格農業部陳吉仲不但官照升、預算更多、編制更廣，「結果卻是連專業評估都做不到，什麼時候缺蛋、什麼時候禽流感盛行，缺蛋進口額是多少很明顯都沒計算，最後才讓進口蛋竟然有4成過期被銷毀」，質疑農業部升格到底有何意義？

農業部 陳吉仲 張斯綱

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