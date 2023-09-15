歷史建築出現巨型塗鴉！《南村有光》把城市當畫布 南山人壽支持戶外藝術計畫 九月最新力作「電腦臉」精彩獻映

《LIGHT UP 南村有光》拉近市民生活場景和光雕藝術之間的距離，成為台北新興的打卡景點。 圖／南山人壽提供

風格強烈的巨型嘻哈塗鴉，首次出現在台北市歷史建築物「四四南村」！前未有過的超狂創作，來自於由台北市政府與南山人壽長期支持的光雕秀《LIGHT UP南村有光》。即日起展出的最新作品「電腦臉」透過光雕的形式，將嘻哈塗鴉的創作過程投影在眷村牆面，打造出最永續的科技光雕塗鴉藝術，帶來次世代的美學新體驗。

《LIGHT UP南村有光》自即日起至11月12日止，每晚7:00、7:30、8:00、8:30在台北市四四南村展出光雕藝術作品「電腦臉」，該作品由台灣知名影像創作團隊「COMPUTERFACE」所創作，曾參與2022基隆城市博覽會光雕投影、2021新竹光臨藝術節光雕投影、多項典禮視覺設計及產品動畫，擅長以不同的創作手法，突破傳統框架，並運用影像語言，引領觀眾進入充滿想像力的感官饗宴。

作品「電腦臉」以數位塗鴉為基底，揭示虛擬與真實的關係，作品以一齣四幕劇呈現，第一幕呈現行動裝置帶來的自由，當人們沉溺於手機，彷彿每個人都是一座孤島，然而在科技冷漠的表象下，其實是更有效率的自由社交，透過科技跨越空間的隔閡。第二幕描繪未來科技延伸人類的慾望與意志力。第三幕探討VR的無限可能，帶領觀眾反思，當未來虛擬與真實的分界越來越模糊，該何去何從？最終幕探討進化的最終形式，機械與人類孕育出新的神明形象，表達出對於未來科技世界的想像，人的獨特性將被虛擬形象所取，以詼諧的方式收尾，讓觀眾反思科技與未來，及虛擬實境的無限可能性；作品以風格強烈的音樂節奏融合美式街頭嘻哈塗鴉，刺激觀眾的視聽神經，激發無限想像。

即日起至11月12日止，在四四南村展出光雕藝術作品「電腦臉」，以數位塗鴉為基底，揭示虛擬與真實的關係。 圖／南山人壽提供

《LIGHT UP 南村有光》自2022年2月啟動，有別於傳統的燈會或期間限定的地區性光雕展演，是由臺北市政府及南山人壽，長期支持全台唯一的戶外投影藝術計畫。光雕投影地點位於信義區的「四四南村」，是一個被國際級金融總部包圍的寧靜藝文空間。相較於一般期間限定的光雕活動，《LIGHT UP 南村有光》用三年的時間，拉近市民生活場景和光雕藝術之間的距離，一推出即受到台北市及國外遊客的佳評如潮，成為台北新興的打卡景點。

九月最新力作「電腦臉」即日起精彩獻映！以街頭塗鴉藝術為題，每晚七點至八點半驚艷登場（每半小時一場），歡迎與家人、朋友、情人前來欣賞，在光影映襯下，感受科技與人性的交織，為美麗的秋季，增添一抹奇幻的光彩！

《LIGHT UP 南村有光》作品名稱：【電腦臉】 時間：2023年9月11日起，週一~週日 晚間7:00、7:30、8:00、8:30播放15分鐘地點：四四南村中央廣場 台北市信義區松勤街54號最新《LIGHT UP 南村有光》藝術家介紹、作品資訊、展出資訊、徵件等相關活動訊息，請參考官網連結：https://44lightup.tw/artist.html