影／台農董座大訴委屈 高市府：罰到出面講清楚為止

台農蛋品董事長涂萬財昨接受聯合報專訪大訴委屈，稱自己沒錯，農業部卻要他拍道歉影片，若被政府重罰將提告，疑惹腦高市衛生局，今連發兩則新聞稿，上午以台農「拒絕規避」調查重罰30萬元，中午再發稿強調，衛生局捍衛食安、堅拒不當壓力，強調「若台農再不來說明，一次不來罰一次，罰到來為止。」

高市衛生局今上午先發稿是依指台農昨（13日）未依衛生局通知前來說明，「拒絕規避事實」依違反食安法47條，可罰3萬至300萬元，該局直接開罰30萬元，且說再不來，就再罰。

高市衛生局指，高市衛生局是於12日發文要求台農公司說明有關進口巴西蛋的來源與流向，與目前回收情形，但台農12日沒來，昨高市衛生局人員又打電話叫台農董座涂萬財快到衛生局說明，但還是不來，今天已是14日了，還不見台農的人到衛生局說明，因此開罰30萬元。

高市衛生局指，涂萬財若有冤就出面講，「不要躲著我們（衛生局）」，出來講到底巴西蛋的流向與如何標示，我們裁罰時自會有所考量，對外喊冤卻躲著衛生局，「這樣態度好嗎？」罰30萬元只是開端，再不派人到高市衛生局，一次不來罰一次，且罰款有可能再提高。

對為何今連發兩則新聞稿，高市衛生局指，「就是呼籲台農快出面」，「（台農）只要說清楚了，是不是違規？是不是有冤？我們會評估，你今天用躲的，在那邊放話，一直在喊冤，我們（衛生局）不知你冤在哪裡，你有冤我們（衛生局）會去查，不是用喊的。」

高市衛生局在今中午第二則新聞稿中表示，高雄市政府衛生局為地方衛生主管機關，自有責任、權限及義務確保食品安全，以有效維護公眾健康。凡有涉及食品安全風險疑慮，定秉持專業嚴正執法拒絕一切不當的壓力或干預。呼籲台農蛋品公司盡速出面配合行政調查及查核，完成意見陳述。