環評委員有爭議 環團籲恢復溝通會議

「環境問題不能只與委員溝通，還要多聽環團人士意見！」時代力量立委陳椒華14日與環團召開記者會，呼籲恢復環團溝通會議，彌補環評委員的侷限。陳椒華說，環評委員中，長居台中以南只有1位，恐對中南部環保議題了解太少。環團指出，新任環評委員之中環工專長的委員太多，應增加生態專業的專家。

部長不與環團見面

陳椒華表示，環境部長薛富盛上任後說要與環團溝通，但薛部長目前仍不願安排時間與環團見面，而且還已經決定新的環評委員名單。陳椒華擔心，薛富盛過去與環保界議題不熟，接掌環境部後，恐只聽信環保署幕僚的意見，無法為環境部帶來改革與新氣象。

另外，新環評委員會名單中，長居台中以南的專家只有1位，希望未來增加南部的專家，讓環境部能更掌握中南部的環保議題。桃園海岸生態保育協會理事長潘忠政說，過去環保署在前署長張子敬任內，已經成為經濟部的附屬單位，盼環境部升格後，能多與環團溝通，不要只為了經濟開發做事。

恢復環團溝通會議

潘忠政說，過去前署長沈世宏、李應元都有跟環團召開會議、直接溝通，盼薛富盛能恢復相關溝通機制。彰化縣環保聯盟主任吳慧君說，過去環評會議有爭議，會召開專家會議以補足環評委員專業不足之處，包括二林中科四期、彰化離岸風機等，都顯示環評委員對在地生態了解不足，而目前環評委員仍缺乏沿海生態專家。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英直言，許多重大開發案，如南星計畫、國七與南科擴廠都在南部，但環評委員少南部專家，在地團體還要舟車勞頓到台北參加環評會議，到現場又只能講3分鐘意見，呼籲中南部重大開發案，應該改到環境部中南部辦公室舉辦環評審查會議，並增加專家會議以聽取環團意見。

增加生態環評委員

「環評委員缺少生態專家！」看守台灣協會秘書長謝和霖說，新環評委員中，環工專家佔超過半數，但台灣當前環保問題就是太過重視環工，而輕忽生態教育，而且名單中有許多「御用學者」，讓外界擔心環境部恐無法發揮監督開發的功能，盼環境部能加強與環團溝通。

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