護航超思蛋讓台農老董背鍋 藍議員幫陳吉仲「開菜單」：三餐都要吃

超思進口蛋風波越演越烈，負責銷售的台農蛋品董事長涂萬財前天拍片為「誤標效期」認錯；不過，涂昨接受本報專訪聲稱是農業部要他背鍋，台北市議員王欣儀痛批，農業部不斷護航超思公司，還要求別人背鍋，質疑農業部是超思公關公司？她說，既然農業部認為進口蛋沒問題，部長陳吉仲應三餐吃巴西蛋，以身作則。

王欣儀表示，台農蛋品巴西進口雞蛋「誤標效期」下架回收，農業部「護航業者」，稱這批雞蛋仍在有效期限內，甚至還被媒體揭露，下架的巴西蛋，拿來加工使用。

王欣儀說，當初跳出來為超思講話的台農董座也自爆，認錯影片是農業部叫他講的，叫他擔下來，為超思講話，也是應農業部的要求，她諷刺，「農業部現在是超思的公關公司嗎？不擇手段為其擦脂抹粉。」

王欣儀說，既然農業部敢這樣掛保證，她請陳吉仲今天開始三餐都吃巴西蛋，也先幫他想好第一天的食譜，「巴西蛋餅、巴西蛋吐司、巴西蛋炒飯，請你以身作則，你三餐吃巴西蛋，人民才會安心！」