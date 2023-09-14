偏鄉癌友治療路遙遙！小薰分享偏鄉就醫太辛苦 尋求幫助獲補助

聯合報／ 記者劉小川／即時報導

台灣雖然交通發達，各種交通工具都很多，但台灣地形多樣化，且各種資源集中於都市，因此對於許多住在交通較不便利的偏鄉地區居民來說，當身體出現狀況，甚至罹患癌症時，需要高頻率回診，卻都得花費數小時的交通時數，對於癌症病友來說，是折磨，也是經濟上的負擔。

藝人小薰黃瀞怡就曾經親身感受過偏鄉醫療的交通之苦，老家住在桃園石門水庫的島上，小薰回憶小時候，因為父親突然腹部疼痛，疑似罹患闌尾炎，當時得要母親攙扶父親下山，然後還要開船從小島離開，靠岸後再開車前往醫院，路途超過1個半小時，但過程中病人的痛苦沒有減輕，讓她深刻感受到，偏鄉醫療的不便性。

小薫回想當年住在偏鄉時，家人送醫之路遙遠，讓她有深刻感受。 攝影／李政龍
小薫回想當年住在偏鄉時，家人送醫之路遙遠，讓她有深刻感受。 攝影／李政龍

小薰說，「現在回想起來，真的很辛苦，很多人不會覺得交通是就醫的問題之一，但深刻體會後，真的會發現，顛簸的就醫路程，真的會使癌友想放棄治療」。

後來，小薰的母親在55歲罹患癌症末期，她表示很慶幸母親發病時，並沒有住在山上，但即使如此，罹患癌症的治療過程，需要常常回診，每次從家裡搭車到醫院，都得花費半小時左右，「媽媽都常覺得很累，不要去了，幫忙照顧的家人也都覺得很累，更何況住在偏遠地區的癌友們，真的太辛苦了！」

小薰與媽媽在醫院內合影。 圖／小薰黃瀞怡 提供
小薰與媽媽在醫院內合影。 圖／小薰黃瀞怡 提供

想到當時的過程，小薰覺得很感慨，當時媽媽都曾因為要搭計程車，覺得經濟負擔很重，讓她想起，若是住在偏鄉地區的爺爺奶奶，如果要就醫回診，需要走路去搭車，還得要轉車，一整趟下來耗費數小時，「可能會讓很多人，想說就不去看了」。

台灣癌症基金會第六度攜手富邦人壽，提供就醫交通補助，住在偏鄉的小薰偏鄉癌友守護大使。小薰表示，「不要讓交通問題，成為壓垮癌友的最後一根稻草」，鼓勵大家一起關心與愛護偏鄉癌友。 攝影／李政龍
台灣癌症基金會第六度攜手富邦人壽，提供就醫交通補助，住在偏鄉的小薰偏鄉癌友守護大使。小薰表示，「不要讓交通問題，成為壓垮癌友的最後一根稻草」，鼓勵大家一起關心與愛護偏鄉癌友。 攝影／李政龍

偏鄉就醫路迢迢，對於罹患癌症的病友來說，不僅僅要承受身體上的不適，還得忍受不便的交通以及長途就醫造成的不適。對偏鄉病友而言治療已是一筆費用，交通所花費的時間與金錢成本，不僅放大治療的不適也造成他們龐大的壓力。

為讓偏鄉病友們能夠安心就醫，台灣癌症基金會第六度攜手富邦人壽，提供偏鄉地區銀髮癌友就醫交通補助，幫助解決就醫交通的困境，期待癌友們能得到更好的交通與醫療資源。至今已經幫助兩千名癌友。

針對交通補助，偏鄉地區60歲以上的癌友，若是住家距離醫療院所10公里以上，且每月需要至少回診一次，每名癌友可以申請8,000元交通補助，而從2022年起，部分地區還同時提供交通媒合服務，實質幫助病友改善就醫困境。

小薰擔任偏鄉癌友守護大使，對於相關補助非常有感，讓她鼓勵更多人能夠使用，「不要讓交通問題，成為壓垮癌友的最後一根稻草」，鼓勵大家一起關心與愛護癌友，讓社會充滿愛。

小薰_黃瀞怡擔任台灣癌症基金會偏鄉癌友守護大使，到台東陪同癌友就醫。 圖／台灣癌症基金會 提供
小薰_黃瀞怡擔任台灣癌症基金會偏鄉癌友守護大使，到台東陪同癌友就醫。 圖／台灣癌症基金會 提供

小薰_黃瀞怡擔任台灣癌症基金會偏鄉癌友守護大使，到台東陪同癌友就醫，拍攝影片紀錄。 圖／台灣癌症基金會 提供
小薰_黃瀞怡擔任台灣癌症基金會偏鄉癌友守護大使，到台東陪同癌友就醫，拍攝影片紀錄。 圖／台灣癌症基金會 提供

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