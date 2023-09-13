到8月還進巴西蛋？農業部：最後一批7月17日到港分批提領

最後一批進口巴西雞蛋到底何時進來，引發政治效應，民代質疑，「農業部曾指出，最後一批自巴西輸入的海運帶殼禽蛋7月17日申請輸入檢疫，但8月仍有高達572公噸雞蛋從巴西進口」。農業部表示，民代提出的關務署資料是放行提領時間，並不是雞蛋到港時間。

農業部表示，關務署上的資料是貨品從海關放行提領時間，巴西殼蛋最後一批從海關提領放行時間是8月17日，目前已經全部提領完成。

農業部說，從巴西專案進口最後一批殼蛋到港時間是7月17日，期間還需要經過檢疫檢驗時間，再分批提領放行，尚未提領時，由貨主的冷鏈貨櫃保存。

農業部防檢署之前表示，巴西進口雞蛋最晚一批為5月30日裝船，對照到港為7月17日，巴西雞蛋進口航運期間為48天。