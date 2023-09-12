金管會你錯了，店頭市場不是期貨市場！期貨交易法錯亂失序，敬請立法者修法，導回正軌

期貨交易法（簡稱期交法）是規範期貨市場與期貨交易的法律，因此何謂「期貨市場」、「期貨交易」，定義應明確。期交法第1條立法理由載明：「期貨交易具有高度專業性與風險性，關係期貨交易人之權益與整體經濟之發展，故本條明定本法之立法目的為健全發展期貨市場，以發揮其避險、價格發現之功能，以及維護期貨交易秩序，俾保障期貨交易之安全與公平，並避免不法情事之發生。」

金管會為專業行政機關，亦為期交法立法草案之擬定者，當知「價格發現」是期貨市場的重要經濟功能，也是期貨市場存在和發展的基礎。形成價格發現的條件，包含了多元的市場參與者、連續性、公開性、競爭環境（眾人參與公開競價）、市場深度、可靠且高效的基礎設施、健全的監管框架和執行機制等，而上述條件僅有實施集中化成交的期貨交易所（簡稱期交所，亦稱集中市場）方能具備。相對地，店頭市場（集中市場外，亦稱場外）的市場結構（無特定場所，分散化成交，特定人間交易）、流程（買賣雙方私下議價且價格不公開，契約條件逐項議訂）及目的（多元化標的，提供靈活性和客製化，保密性和隱私性）等，均與期交所有別，無法形成價格發現之條件。據上，期交法第1條所指「期貨市場」應指期交所（廣義「期貨市場」且涵蓋期貨結算機構、期貨商等關聯機構）。

此外，期交法第12條前段規定「期貨交易應在期貨交易所進行」，已指明期貨市場之「強制性」處所為期交所，且立法理由載明「場外交易必須杜絕，其目的在形成公正之交易價格」。再者，同法第108條規定「不得對作」，對作包含場外交易、交叉交易、擅為交易相對人、配合交易四種態樣，其共同性為沒有經過期交所的買賣單集中，公開競價而成交，立法理由亦載明對作被禁止的原因是「違反公開競爭原則」（期貨公正之交易價格由期交所集中化之公開競價而產生）。簡言之，依期交法規定，期貨交易應具備流程公開（參第12條、第108條）、價格公正（參第12條、第106條）、結算安全（參第47條、第49條）之期貨功能。據上，「期貨市場」應指期交所，「期貨交易」應在期交所進行，不得於場外進行，殆無疑義。

然而，依期交法第3條（期貨交易之定義）第1項規定，現行共六款「期貨交易」中，竟然有三款屬於「場外交易之契約」含第4款槓桿保證金契約、第5款交換契約、第6款其他類型契約（該三款要件均無「標準化契約」規定，亦不是期交所明列之交易契約，不應在期交所進行，不符期貨交易之定義）。請問這是什麼意思？立法者為何把「必須杜絕」的場外交易納入期貨交易？難道立法者和金管會以為店頭市場/場外也是期貨市場嗎？連契約規格符合嚴格規定的「期交所明列之交易契約」，法律都明文規定「場外交易必須杜絕」、「不得對作」，可見「非在期交所/場外」進行，對期貨功能的破壞性是不可接受的，屬於禁止行為，且有嚴厲罰則；金管會豈可把毫不具備期貨功能之槓桿保證金契約、交換契約、其他類型契約（均屬契約規格自由議訂且於場外進行），濫用權力任意貼上「期貨交易」的標籤，強行列入期交法？實在荒謬！難道期貨市場、期貨交易的定義，竟可違反國際規則而隨金管會心意以立法手段強制改變嗎？期交法第12條後段「或經主管機關核准者，不在此限」雖然賦予了主管機關可以核准「期貨交易」在「集中市場外」進行的權力，但是這種情形應屬例外個案，不可為常態，否則期交法整部法律所揭櫫之期貨功能與架構都將被破壞殆盡！法律有原則、例外之分，第12條法條前段之期貨交易應在期交所進行是原則，法條後段之主管機關得核准期貨交易於場外進行是例外；如果期貨交易未經核准而於場外進行，即屬同法第108條所指之對作，屬違法（參第112條第1項：處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金）。換言之，第12條法條後段的意思，並不是賦予主管機關可以核准「場外交易之契約」稱為「期貨交易」的權力，而是指「期交所明列之交易契約」於場外進行時（指應在期交所進行而未在期交所進行之情形），如受到主管機關核准，得「豁免違法」而已。

金管會無權改變期貨市場的既有學理定義，將店頭市場當成期貨市場，也不應曲解法條第12條後段原意，藉此擴張主管機關的權力，將「場外交易之契約」納入期貨交易，致「期貨交易之定義」發生錯誤；一個定義有兩套相反的標準，根本違反邏輯。「場外交易之契約」就算經核准而貼上「期貨交易」的標籤，仍抵觸流程公開、價格公正、結算安全之期貨功能，更違反期貨市場設計之避險、價格發現的立法目的，如何堪配稱作「期貨」交易？主管機關濫權擴張「核准」權力，不但悖離法條第12條原意，其把例外當原則的做法（指依第12條規定，期貨交易應在期交所進行是原則，核准於場外進行是例外。但是依第3條第1項規定，因立法者已將場外交易之契約（即同條項之第4、5、6款）納入「期貨交易之定義」，即已誤導他人以為場外交易之契約也是「期貨」交易（即把例外變原則，把個案變通案），造成立法錯誤，致「期貨市場」、「期貨交易」之定義混淆），已造成邏輯錯誤，違反法律一致性與明確性原則：請問，在同一法條（期交法第3條第1項）之下，立法者為何賦予「期貨交易」兩種互相抵觸的定義？一種是在期交所進行，即期貨契約、選擇權契約、期貨選擇權契約（其要件具備「依特定價格及數量等交易條件」之標準化契約規定），符合「期貨」設計的功能與目的；而另一種是於場外進行，即槓桿保證金契約、交換契約、其他類型契約（其要件欠缺標準化契約規定，且非期交所明列之交易契約，不應在期交所進行），抵觸「期貨」設計的功能與目的？法律規定如此互相矛盾，違反邏輯性，喪失合理性，根本已經錯亂！

依期交法第3條第2項立法理由（86年3月26日訂定）「另考量交易之性質，⋯⋯（如非標準化契約或少數特定人間之交易）亦不宜適用本法之規定」。上述所謂「非標準化契約」，指契約條件可依買賣雙方需求自由議定，沒有強制性規定。所謂「特定人間之交易」指成交前買賣雙方已知對方身份，互為交易相對人（交易前可評估履約風險，違約風險自負）。既然「場外交易之契約」具備上述除外條款所指之兩種性質，應不適用於期交法。對照之下，「期貨交易」應於期交所進行，規格標準化，即契約條件有強制性規定，且屬於「非特定人間之交易」指買賣雙方互不相識，交易由期交所居中撮合、集中競價成交，並由期貨結算機構擔任買賣方之交易相對人並保障履約。因此，依期交法規定，「非在期貨交易所進行」之交易，可歸納為三種模式：一是期貨交易之禁止態樣，指「期交所明列之交易契約」於場外進行，即違法（違反第1條、第12條前段、第108條）；二是期貨交易之例外個案，指「期交所明列之交易契約」於場外進行，且有本法或其他法律可依或得主管機關核准，即豁免違法（依第12條後段）；三是不適用期交法之他類交易，指「場外交易之契約」因不符期貨公開、公正、安全之功能與避險、價格發現之目的，又符合非標準化契約、特定人間交易，且非在期交所進行，即應歸屬於其他領域；包含槓桿保證金契約、交換契約、其他類型契約，皆不是「期交所明列之交易契約」，不是期貨交易。此等契約於第3條第2項立法理由已載明為「不宜適用本法之規定」情況下，居然被立法稱為「期貨交易」，不但抵觸同法其他規定，亦使人民感到法條邏輯錯亂且無法理解，違反法律明確性原則。

立法者顯然犯了嚴重錯誤，即誤認店頭市場為期貨市場，誤認他類交易/場外交易之契約為期貨交易。此種錯誤的認知不但與國際脫軌，更已造成期交法混亂失序，法條間互相抵觸，法院誤判叢生。退萬步言，依進行場所區分，如果集中市場（期交所）、店頭市場（場外）皆屬期貨市場，請問天下之大，還有何處不是期貨市場？依期交法規定，從事期貨交易必須先向主管機關申請核准方得進行，違者需受刑事懲處，包括剝奪人身自由。如此是否表示人民於一般日常生活中（場外）之商品買賣，進行支付定金/訂金（一方支付價金一定成數之款項）或賒帳（取得他方授與之一定信用額度）之遠期契約（雙方於未來特定期間內，依約定方式結算差價或交付約定物），因與期交法第3條第1項第4款槓桿保證金契約法律要件相符，從事之前必須先向金管會申請核准方得進行？連獨裁國家之法律都不敢這樣寫，如此剝奪人民自由不違憲嗎？

敬請立法者修法！將場外交易之契約（含槓桿保證金契約、交換契約、其他類型契約），從期交法第3條（期貨交易之定義）第1項中，立刻刪除，回歸正軌！勿使期交法之錯誤規定繼續誤導人民與法院，停止冤判！專業法律如此悖離學理，邏輯錯亂，違反法律一致性、明確性，更侵害司法公平性，除了因行政機關官箴墮落（金管會欺法官不懂金融、人民不懂法律，及利用法官、人民對該會之信賴，以知識不對等、權力不對等之優勢混淆是非，稱店頭市場為期貨市場、場外交易為期貨交易，藉此擴張自身權力）之外，難道不是因為立法機關、司法機關也失能了嗎？

呼籲執政者、行政院、立法院、司法院，及所有的法律與金融的學者專家，一起公評。台灣不是金融沙漠，金融政策的制定者、監管者出現如此重大謬誤，貽笑國際，已損害國家名譽。金管會錯誤觀念下，修法亦越修越錯，更已造成法院中二百多件冤案（參司法院裁判書系統）。如此不公不義，矛盾錯亂的法律，到底還要存在多久？期貨交易法是國家法律，行政、立法、司法各機關卻連「期貨市場」、「期貨交易」的基本定義都弄錯，難道不覺汗顏嗎？

圖／修嘉徽 提供

金管會你錯了，現貨契約不是期貨交易！

金管會以虛假不實之行政函釋欺騙法院、構陷人民犯罪之真相

主管機關（前稱財政部證券暨期貨管理委員會，現稱金融監督管理委員會，下稱金管會）於民國87年5月26日以行政函釋發文字號（87）台財證（七）字第 33672 號函（下稱該函釋），回覆新竹地方法院「關於外匯保證金交易是否為期貨交易法規範之對象，是否為期交法第3條第1項第4款槓桿保證金契約」之詢問，該文內容有多處錯誤不實。經人民自106年起，多次去函申請解釋，並就該函釋錯誤之處提出質疑。然數年來金管會不但對於人民所詢問題不予理睬，一再轉貼原函釋內容作無效回覆，並堅稱其內容「並無違誤」，更數度以最高法院及高等法院之判決壓制人民質疑，意謂該函釋已受法院多次認可援用，即無不妥之處。

人民百般無奈之下，只得於111年2月8日至11日登報（參聯合報A3版）公開詢問金管會有關該函釋之錯誤。嗣後，金管會即於同年3月28日公告該函釋因「非屬法令」，自同年10月3日起「不再援用作為裁罰等處分之依據」。行政機關因循苟且，欺騙人民之態度可見如斯。對就是對，錯就是錯，人民問了這麼多年，為何金管會之前拒不承認該函釋所陳虛偽不實？該函釋內容僅有短短三段，而身為「專業行政機關」的金管會，竟需耗時5年方能確認有錯嗎？

下就該函釋之錯誤內容予以說明：

於段落（一），該函釋稱「⋯⋯（期交法）第3條第1項第4款槓桿保證金契約，⋯⋯。所謂依其他期貨市場之規則或實務係指於營業處所 (店頭市場) 進行之交易，槓桿保證金契約為於店頭市場交易之商品。期交法所規範之期貨交易契約是廣義的，期貨交易之地點包括集中市場與店頭市場⋯⋯。」然而，依期交法第1條（立法目的），第12條（交易進行場所），及第108條（不得對作）規定，並參上述各條立法理由，均已指明「期貨市場」應指期貨交易所，亦稱集中市場，且「場外交易必須杜絕」因違反「公正之交易價格」、「公開競爭原則」。換言之，依法律規定，期貨市場並不包括店頭市場（集中市場外，亦稱場外），且期貨交易不得於場外進行。槓桿保證金契約既於「店頭市場/場外」交易，依法應屬「杜絕」之列，而不應被列為期貨交易之一款（錯誤一，店頭市場≠期貨市場，槓桿保證金契約被列為期貨交易有立法錯誤）。

於段落（二），該函釋稱「所謂『外匯保證金交易』，係指⋯⋯在外匯市場從事不同幣別間之即期或遠期買賣交易。⋯⋯換言之，外匯保證金契約雖然得於當日要求平倉，惟客戶⋯⋯並不知何時會平倉 (履行日不確定) ，得視匯率之變動而決定其平倉日，是該等契約實際上並無到期日，具有約定於未來時間履行契約之性質。此種契約以其具有 1 以保證金交易，2 未來期間履約特性，3 每日結算損益 (mark to market) 之期貨交易特有之結算制度並於店頭市場交易，符合期交法期貨交易契約之槓桿保證金契約之要件。」據上，該函釋既稱外匯保證金契約「履行日不確定」，可見其有別於遠期契約「履行日確定」的性質，因此「外匯保證金契約」應指外匯保證金即期契約（亦稱現貨契約，spot contract），而非遠期契約。依期交法第3條第1項序文規定，期貨交易為「衍生性」契約，然而即期契約並非衍生而來，其本質為實際存在的商品（例如股票、貨幣、農產品等）或權利（例如碳權，指碳排放配額），其契約類別為「非衍生性」，不符期貨交易之法律要件（錯誤二，外匯保證金契約=即期契約≠衍生性契約≠期貨交易）。

再者，該函釋所稱之外匯保證金契約所具備之上述「三項特性」，無一載於槓桿保證金契約要件。依期交法（舊法）第3條第1項「本法所稱期貨交易，指依國內外期貨交易所或其他期貨市場之規則或實務，從事衍生自商品、貨幣、有價證券、利率、指數或其他利益之下列契約：⋯⋯四、槓桿保證金契約：指當事人約定，一方支付價金一定成數之款項或取得他方授與之一定信用額度，雙方於未來特定期間內，依約定方式結算差價或交付約定物之契約。」即法條已載明「期貨交易」之前提條件為衍生性契約（指一種金融合約，其價值是基於基礎資產（例如股票、貨幣、農產品、碳權等）的價格變動所衍生出來的）。此外，（1）所謂保證金交易亦稱槓桿交易，客戶須先提供有價資產（稱保證金）作為質押（質押物之所有權仍屬於客戶），以獲取保證金倍數之交易額度（即提供質押與獲取交易額度之間有因果關係），該保證金亦為交易對手控管風險之依恃。即在客戶平倉之前，已開倉交易產生之浮動損失需由保證金中抵扣，以避免違約風險，如遇保證金不足，客戶必須補足。換言之，保證金並非法條所載「一方支付價金一定成數之款項」（俗稱訂金/定金），也不是「取得他方授與之一定信用額度」（俗稱賒帳），即與要件不符（錯誤三，保證金≠訂金/定金，保證金≠賒帳。亦即，槓桿保證金契約法條之名稱與要件有文不對題之立法錯誤）。（2）「未來期間履約特性」所指為契約履行日不確定，與法條所載「於未來特定期間內」所表示之契約履行日確定完全相反（錯誤四，未來期間≠特定期間內）。（3）至於mark to market（簡稱MTM），中文如譯為「依市價計值」則更容易理解，是交易對手為確認保證金數額是否足夠所採之風險管理，也是評估資產（例如契約、車輛、土地等）現值的會計方法，即經依市價計值（MTM）之後，原契約（資產）之權利義務仍然「存續」著。換言之，依市價計值（MTM）不會造成沖銷契約或履行契約之效果，與法條所載「雙方於未來特定期間內，依約定方式結算差價或交付約定物」之「權利義務之了結」意義完全不同（錯誤五，MTM≠沖銷契約（結算差價），MTM≠履行契約（交付約定物））。且外匯保證金契約既於場外交易，即不存在「期貨交易特有之結算制度」，而是契約條件雙方合意即可成交，無「特有⋯⋯制度」可言（錯誤六，期貨交易特有之結算制度需由期貨結算機構行使，但場外無期貨結算機構）。據上，該函釋捏造出所謂「符合⋯⋯要件」之說，純屬謊言。

於段落（三）中，該函釋稱「⋯⋯企業顧問公司招攬國人在境外開立美金帳戶，進行現貨外幣保證金交易⋯⋯以接受委託書並收取佣金或手續費等之方式代他人操作外幣保證金交易，係屬經營期貨經理事業。」問題是，所謂經營期貨經理事業，前提須有期貨交易之成立，方列入期交法規範。而「現貨外幣保證金交易」為現貨契約，不是衍生性契約，非屬期貨交易（錯誤七，現貨契約≠期貨交易，期交法規範範圍不涵蓋現貨契約）。此種情況下，何來「經營期貨經理事業」之成立？

金管會身為主管機關，面對法院詢問他類契約與期貨交易是否相關時，於說明中不但不圖清晰明確，反而捨棄使用「正式契約名稱」（例如即期契約、遠期契約），造成混淆。亦即，該函釋使用自創名稱如「即期買賣交易」取代即期契約，「遠期買賣交易」取代遠期契約，「外匯保證金契約」取代外匯保證金即期契約。行政函釋的目的本應使他人更容易理解法條以利分辨，但主管機關的說明方式反而造成無處可查證，令人更加困惑。因期交法之「槓桿保證金契約」法條本身已經是立法者的「自創契約」，於國內外實務、書籍中均無從查考，而該函釋居然又以「自創名稱」來說明法律上的「自創契約」，此等製造混淆、違反常理之解釋方法更是使任何人都無從理解判斷，只能任由金管會說了算（錯誤八，自創名稱使他人無從查證該函釋內容真偽）。更甚者，既然法院所詢為「現貨外幣保證金交易」之屬性，何以該函釋從頭到尾竟不告知法院其所詢之交易實為「現貨契約」，因不是衍生性，所以不符期交法第3條第1項要件之真相（錯誤九，利用知識不對等欺騙法官，向司法機關出具內容不實之公文書，隱藏真相，戕害司法公正性）？此外，該函釋稱外匯保證金契約因具備所謂「三項特性」而「符合⋯⋯要件」，即以無中生有之指控回覆法院，這與作偽證有何分別？且經人民多年來不斷去函質疑並請求廢止該函釋，以避免法院繼續援用而致誤判，而金管會卻一再堅稱該函釋內容「並無違誤」（錯誤十，捏造理由構陷人民犯罪，後經人民質疑、糾錯亦不回答、不更正，利用權力不對等霸凌人民）。如今，金管會既已知該函釋內容非屬法令，自應向法院詳盡說明停止援用之理由，並應協助之前被冤判的個案謀求救濟，更正該函釋之錯誤並導回正軌。期交法自立法以來，有關「期貨交易之定義」除第3條第1項序文加入「或其組合」四字外，「槓桿保證金契約」法條規定一字未改，即該函釋內容為「自始非屬法令」，金管會停止援用卻不說明原因，是否害怕承擔責任？這麼多年來金管會不斷說謊，造成法院因錯信該函釋而致冤判越來越多，人民屢遭莫須有之刑事罪責而墮入深淵，難道現在金管會連承認錯誤的勇氣都沒有嗎？上述所陳十大錯誤，已證明金管會失職失格！

一個被最高法院援用了多次的行政函釋，其虛假指控誤導法院判決25年，已造成數百件冤案，受害者不計其數！該函釋所使用的混淆手段與虛偽不實的程度令人不齒，更對人民自由權、法律公平性、司法信賴度造成嚴重侵害。此等不公不義之事不容敷衍塞責，金管會有義務向社會大眾、各級法院公開說明：曾受最高法院援用18次，各級法院援用次數加總超過220次的行政函釋（依司法院裁判書系統查詢），內容何處「非屬法令」與「不再援用」之理由？金管會並應為其濫權造假向人民與法院公開道歉！事到如今，難道金管會還想文過飾非嗎？

刊登人：修嘉徽

聯絡處：旭成法律事務所，所長林志忠律師，04-2229-3030，台中市西區自由路一段101號12樓之1