中央畜產會貸款買進口蛋受質疑 農金署：依規定辦理

進口雞蛋問題說不清，從農業產銷調節問題延燒成政治議題，農業部長陳吉仲今天召開記者會，公布當初採購合約；而支應這筆經費，由農發基金支應，但因緊急臨時沒有編列預算，也沒有核銷項目，因此由中央畜產會向農業金庫貸款支應。

農業粉專「Lin bay」好油版主林裕紘針對農業金庫借錢給中央畜產會支應費用的合法性，他表示，畜產會是農委會(現為農業部)捐贈成立的財團法人，並非政府單位，依照銀行法33條，可以借，但要提供十足擔保品。

農業金融署表示，中央畜產會非屬全國農業金庫的利害關係人，農業金庫依相關規定，及一般徵授信原則，辦理雞蛋產銷調節週轉資金貸款。

農業金融署表示，依銀行法第32條及第33條規定，銀行不得對其本行負責人有利害關係者，為無擔保授信；對有利害關係者為擔保授信，應有十足擔保，其條件不得優於其他同類授信對象。另查銀行法第33條之1明定利害關係者之定義，同條文第5款規定，銀行負責人為代表人之法人，方屬銀行之利害關係人。

農業金融署說，農業部持有全國農業金庫股權，依規定指派公股代表擔任董事，屬該金庫負責人，中央畜產會代表人林董事長聰賢並未擔任全國農業金庫之負責人，爰非屬全國農業金庫之利害關係人，不受前開規定限制。

農金署表示，依農業金融法第4條規定，全國農業金庫以辦理農林漁牧融資為任務。此案經農業部認定為維穩國內雞蛋產銷的貸款，屬農業金庫法定任務範圍。全國農業金庫辦理此貸款依徵授信原則及內部規章辦理，提報董事會審議通過，並由農業信用保證基金提供保證，相關核貸過程並無不法。

農業部畜牧司長張經緯表示，當時在三月份真的很緊急，若以預算來說，前一年度要編列也來不及編，所以才會拜託畜產會基於任務性質，要去做農產品的產銷調節，所以他們先用那個貸款的方式，也請農信保協助，先跟農業金庫做單純的資金調度與借款，現在先請畜產會先以借款去處理進口蛋款；當初中央畜產會是包括豬肉、雞肉要進行的產銷調節，一併向農業金庫貸款15億元。