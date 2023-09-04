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台灣與吐瓦魯成立研究中心 促海洋科學領域合作

中央社／ 雅加達4日專電

國立中山大學副校長郭志文及國際長周明奇等7人日前訪問吐瓦魯，並參加吐瓦魯國公共工程部舉辦的「台灣-吐瓦魯海洋科學及工程研究中心」啟用儀式。此研究中心將促進兩國在海洋生物多樣性及海洋工程等領域研究。

駐吐瓦魯國大使館今天發布新聞稿表示，中山大學副校長郭志文等人於8月31日參與「台灣-吐瓦魯海洋科學及工程研究中心」（Taiwan and Tuvalu Center onMarine Science and Engineering, TTCMSE）啟用儀式。

新聞稿指出，研究中心在與會人士掌聲中揭牌落成，將促進台灣與吐瓦魯在海洋生物多樣性、海洋地質化學及海洋工程等領域的研究合作，並進一步協助吐瓦魯全面盤點藍碳存量及規模，以及以復育海洋生態方式提增藍碳存量，扮演推動吐瓦魯國藍碳計畫重要角色。

包括吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）、吐瓦魯公共工程、基礎建設及環境部長田互魯（AmpelosaManoa Tehulu）、駐吐瓦魯國大使林東亨、中山大學副校長郭志文、講座教授陳鎮東皆出席啟用儀式並共同剪綵與揭牌，另有近50位貴賓參加觀禮。

駐吐瓦魯國大使館表示，中山大學訪問團到訪適逢吐瓦魯「氣候變遷意識週」（Climate ChangeAwareness Week），深具意義。由於吐瓦魯地理環境的特殊性，深受氣候變遷和海平面上升嚴峻衝擊，人民生存岌岌可危，對抗氣候變遷行動刻不容緩。

台灣協助成立此研究中心，將有助吐瓦魯減緩氣候變遷衝擊及調適能量，為吐瓦魯對抗氣候做出貢獻，達永續發展目標。

吐瓦魯 中山大學 氣候變遷

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