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史博館明年開館 新館長：300文物細說近代台灣

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
原任史前館館長王長華，八月轉任史博館館長迄今滿月。圖／文化部提供
原任史前館館長王長華，八月轉任史博館館長迄今滿月。圖／文化部提供

原定年底開館的國立歷史博物館，七月卻發生正、副館長搶先退休，原任史前館館長的王長華臨危受命。她八月轉任史博館館長迄今滿月，接受本報訪問時透露，經爬梳工程進度，史博館確定明年總統大選後、農曆年前開館，將定位為「一座貢獻給理解台灣近現代社會文化發展史的博物館」。

史博館一九五五年成立，隔年獲得河南省立博物館運台的卅八箱文物，及歸還日本侵華戰爭期間劫奪中國的文物五十一箱，奠定史博館文物基礎，並從一九六九年起，擔負以「中華文物箱」進行文化外交的重任，在國際打出品牌形象。

一九五○年代後期先後成立的東方畫會和五月畫會，是台灣戰後推動現代藝術最重要的兩大團體，也以史博館為誕生舞台，五月畫會在史博館的荷花池成立。此後，政府及社會捐贈的文物不斷，範圍涵蓋華夏、台灣、原民及國際文物，年代從史前、商周、唐宋、元明清到現代及當代藝術，包括甲骨、青銅、唐三彩、古錢幣與畫作。

就因文物的年代和類型多元，讓大家對開館後史博館的定位充滿好奇。王長華表示，史博館開館常設展歷經前館長廖新田與梁永斐規畫下，讓她以「打開史博館的光譜、拉出故事線」，用說故事的方式串起展品和台灣社會文化的關聯，並在結尾畫龍點睛點出對台灣和史博館未來的展望。開館的首個常設展將以三百件文物，展現「流轉、聚合、定根、寶島長春」等四個階段。

展場將由河南運台的文物箱揭開序曲，殘破封條的背後是文物遷徙所映照的兩岸流離。「這是史博館的根源，也是國家與人民流離遷徙與落地植根的縮影」，王長華表示，史博館藏品反映台灣文化的發展與多元，透過展覽讓觀眾從中理解台灣近現代社會文化發展史。

館長 博物館 荷花

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