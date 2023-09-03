郭台銘首度參與義民祭 與林光華密談15分聊這事

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
郭台銘與林光華兩人原本預計閉門會談15分鐘，但因湧入支持者拍照和媒體採訪，雙方最終沒有多聊什麼就結束。記者黃羿馨／攝影
郭台銘與林光華兩人原本預計閉門會談15分鐘，但因湧入支持者拍照和媒體採訪，雙方最終沒有多聊什麼就結束。記者黃羿馨／攝影

上周宣布投入明年總統大選的鴻海創辦人郭台銘，今下午到新竹縣參拜新埔褒忠亭義民廟，郭台銘抵達參拜後，隨即拜會新竹縣前縣長、新埔褒忠亭義民廟董事長林光華，閉門會談15分鐘。林光華透露兩人只是簡單寒暄，因密談時間太短，期間又湧入支持者和媒體，其實來不及多說什麼。

新埔鎮褒忠亭義民廟是北台灣客家人的信仰中心，也是客家族群中第一項榮獲文化部指定的國家重要民俗，同時兼具「有形」與「無形」兩項文化資產身份，因此每位總統參選人到訪竹縣，必定到此參香祈福並拜會林光華尋求支持，以及認識在地重要仕紳。

林光華透露，以廟方立場來說，不管任何人來參香都一視同仁，今天郭台銘來參加義民節放水燈活動，他也是表達歡迎，他發現郭台銘到訪的時間比原定的晚，一進到辦公室就先喝掉一瓶水，他看了脫口而出：「很辛苦喔，全世界都在看」。

林光華解釋，他對郭說「全世界都在看」，是指全世界都在看台灣的民主政治，兩人原本預計閉門會談15分鐘，但因湧入支持者拍照和媒體採訪，雙方最終沒有多聊什麼就結束。

郭台銘今抵達新竹縣新埔褒忠亭義民廟參拜。記者黃羿馨／攝影
郭台銘今抵達新竹縣新埔褒忠亭義民廟參拜。記者黃羿馨／攝影
郭台銘抵達義民廟結束參拜後，隨即拜會新竹縣前縣長、新埔褒忠亭義民廟董事長林光華（左）。記者黃羿馨／攝影
郭台銘抵達義民廟結束參拜後，隨即拜會新竹縣前縣長、新埔褒忠亭義民廟董事長林光華（左）。記者黃羿馨／攝影

郭台銘 新竹 文化資產

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