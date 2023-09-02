圍欄內的醫療4／受刑人藥酒癮戒斷難持續 出獄再犯率高

二代健保實施後，衛福部宣布監所收容人獲健保資格。目前監所多藉簽約方式，由臨近醫院派醫師入監開設門診。但民間團體、駐監醫師及監所工作人員均表示，監所收容人常見的成癮問題、精神疾病，以及高齡化造成的認知功能退化、慢性病等問題，醫療須求高，但監內門診較難長期追蹤患者病情，生病收容人科別選擇受限，遑論徵詢第二意見，戒護外醫也會因監所文化遭遇阻礙。

監所關注小組常務理事、台大醫院精神醫學部住院醫師鄭龍驊表示，入監同學中，因社經地位原因，絕大多數健康狀況本就不佳，不少人有毒癮、藥癮或精神疾病等問題。國內雖無監所精神疾病普查，但各國研究都發現，監內精神病人比率較監外高。此外，監所中肝炎、愛滋病患者並不少見；隨收容人高齡化趨勢，監外長者常有的慢性病如高血壓、糖尿病等，也在監所出現，但單點式的門診開設，收容人慢性病是否能長期控制，有待觀察。

酒癮、藥癮等成癮病人，是監所中另一大醫療難題。衛福部立嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏長期在台南監獄開設戒癮門診。他表示，監所中藥癮、酒癮的個案，甚至比精神疾病患者更多，收容人中因成癮問題犯下公共危險罪者，加上毒品施用入獄個案，占比至少一半。

李俊宏說，在監外進行藥癮、酒癮治療，病人能申請衛福部補助，但在監內無法申請，且監所成癮門診係用毒防基金支應，而非健保門診，相關檢驗、藥物開立等均會受限，若遇到個案需要藥物治療時，多會轉診至監所配合的醫院。

他表示，監所中收容不少酒駕者，戒酒用藥在外使用能申請補助，但在獄中要完全自費，且矯正機關未必願意進藥，造成治療難題。曾在屏東監獄開設精神科門診的台大醫院精神醫學部主治醫師彭啟倫則說，成癮治療須要全面性、整合性治療，處理成癮背後的社會因素，並結合心理諮商、社工等資源，獄中此類資源仍相對受限。

李俊宏說，因酒駕公共危險罪入監的收容人，每年有7至8千人，但其中不少收容人未造成性命、財產損失，但受三振條款限制，累犯三次不得易科罰金，一定要發監執行。此類收容人因長期飲酒，身體狀況不佳，常要掛號看醫師，占用監所門診資源。建議可凝聚共識，討論是否比照國外「藥癮法庭」模式，要求經過條件篩選的酒駕者在社區接受戒癮治療，同時戴上可偵測酒精濃度的電子腳鐐，一旦再度飲酒，就入監服刑。

「只關在監所中，酒駕者出監後，也未必學到教訓。」李俊宏表示，上述模式酒駕者在社區中接受戒癮治療，同時在受到監控、確保不再造成危害的前提下，仍可工作養活自己，也能減少出獄後又老又病、消耗社會資源的問題。

針對藥癮治療，彭啟倫說，過去曾試行在監所推動美沙冬替代療法，卻因監所中管理、儲存二級管制藥品有難度，以及對替代療法的負面觀感而無疾而終。目前監所中常用的管制藥物包括戒癮用的舌下錠，治療重度失眠的FM2、史蒂諾斯，則會視監所管理考量，若認定有藥物轉讓疑慮時，監所會要求暫停開立。

精神疾病是監所中常見疾病。鄭龍驊說，國內雖無正式統計數據，但各國研究均顯示，監所內精神病人比率高。監獄在評估是否要讓精神病人戒護外醫時，常會考慮戒護人力吃緊，若非有打鬧表現干擾他人者常不會積極處理。但精神疾病表現未必如此外顯，有些收容人是以抑鬱症狀呈現，就連思覺失調症患者，也未必會影響他人，而是自己深陷痛苦、妄想。

一位不具名的宜蘭監獄工作人員則說，監所收容人常有認知功能相關疾病，但監所管理人員缺乏疾病認知，自己曾遇過罹患失智症的女士，因穿錯他人鞋子受罰；失智症阿公，難以服從監內作息、勞動要求被記嚴重違規；也有生理年齡50歲，心智年齡僅3歲的智能障礙收容人，因在舍房中哭鬧而受罰，「因為疾病而產生的表現，卻被視為一般違規處罰，造成病人假釋之路受阻。」

另外，獄中口牙問題也相當常見，監所關注小組對收容人的調查中，有不少人提到須要植牙，卻因動輒數千元的費用卻步。李俊宏說，口牙問題盛行，是因監所中受刑人來自社會各角落，菸酒、檳榔使用比例高；施用毒品者，牙齒健康也常出狀況。