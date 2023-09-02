圍欄內的醫療3／醫療資源難進入 受刑人有病看不起

台語歌手陳盈潔高齡入獄，她患有中度阿茲海默症、高血壓及糖尿病等疾病，監所內醫療議題再度引發討論。監所關注小組近期發出問卷，其中也詢問監所中受刑人健康狀況，不少受刑人反應「有病看不起」；小組指出，不少受刑人身體狀況本就不佳，獄政、衛政卻幾乎斷鏈，加上收容人高齡化趨勢，監獄又老又病。

監所關注小組今年端午連假期間寄出2000份調查書，截至7月28日共回收來自於33個監所共735份調查書。討論到有關醫療安排時，不少受刑人表示，受勞作金過低影響，健康檢查、不急迫的手術，會盡量留至出獄後進行。

受刑人在調查書中一筆一畫寫下獄中困境：「有時候要看病都不敢去，因勞作金不夠」、「如果刑期長，又缺少親友支持的受刑人，遇到身體不適，大多選擇『自然痊癒』」、「如需外醫，因資金不夠，而放棄醫療」、「花費家人的，就會為了省錢，小病就不會醫」、 「沒有錢會卻步去看醫生」、「只能乞求自己別生病」。

監所關注小組副秘書長賴仁祥表示，監所受刑人工作權、生命權等議題環環相扣，要改變收容人醫療困境，除藉政策制定讓醫療體系與監所連結，更要改變監所勞作金嚴重低下的問題。

台大醫院精神醫學部住院醫師、監所關注小組常務理事鄭龍驊曾參訪全台多所監獄，於台大雲林分院任職期間，曾在雲林監獄精神科門診見習。他表示，二代健保實施後，監所收容人獲得健保資格，監所多採與鄰近醫院簽約，由院方派醫師駐診、戒護外醫時也能使用健保資源，但受監所文化影響，醫療資源常看得到、吃不到。

「小組收到不少收容人反應，因難以尋求第二意見，導致錯過最佳治療時機。」鄭龍驊說，監所中科別選擇受限，能尋求第二意見的機會也少；若非緊急情況，要申請戒護外醫相對困難，且須由門診醫師同意，但醫病關係仍有張力存在，且萬一門診醫師認定不必轉診，戒護外醫的可能性又更低，且監所審核收容人戒護外醫須求時，多以監所管理為考量，而非以醫療為出發點。

一位不具名的宜蘭監獄工作人員表示，獄中根本沒有資源進行癌症篩檢，幫助受刑人早期發現疾病，也無人進行衛教；監所身心障礙鑑定難以執行，收容人身障證明過期時有所聞，身障統計黑數極多。此外，監所就醫並非「今天掛、明天看」，必須提前一周掛號，還未必能排到，收容人若有身體不適多要隱忍一段時間，無法及時獲得診斷。

台大醫院精神科主治醫師彭啟倫在屏安醫院任職時，曾在屏東監獄開設精神科門診。他表示，每周一次的精神科門診，常常只能開藥，長期的疾病追蹤是一大困難；衛福部的五癌篩檢在獄中是否能行，也要看監所是否有足夠設備，部分監所雖有門診空間，但缺乏醫療器具與檢驗設備。

鄭龍驊表示，收容人在入監前，健康狀況就身為社會弱勢等原因，較常人差；入監後因監獄環境所致，讓健康情況惡化，情況形同「把特別須要醫療資源的一群人，放入醫療資源最缺乏的地方。」衛福部、法務部卻不曾就醫療角度進行討論，獄政與衛政、社政幾乎斷鏈。例如成癮者進入矯正系統前，有衛福部的戒癮資源，但踏入監獄後就完全中斷，「好像一旦成了犯人，就不再是病人。」

監所關注小組理事長陳惠敏說，收容人犯下罪行、依法受罰，刑罰雖剝奪收容人人身自由，其「生命權」仍受憲法保障，不應被排除於其他國民之外；且刑期加長的司法現況，收容人出獄年紀大，若在監所中沒有足夠醫療資源協助其發現疾病、及早治療，最終因病假釋、回歸社會，反而耗用更多健保、社福資源，成本由全民共擔。