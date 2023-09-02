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社會光明面報導獎 聯合報獲2大獎
今年度社會光明面報導獎昨頒獎，聯合報以關心少子化現象的「撒幣催生難」系列報導，獲得平面類特優的首獎肯定，另以倡議減塑的「擺脫塑命─發現無所不在的微塑膠」系列報導獲平面類佳作。評審團認為兩件作品不僅深入檢討問題，也提出解方，彰顯媒體社會價值。
台北市新聞記者公會理事長郭慶璋說，今年作品多元，競爭激烈。
聯合報「撒幣催生難」系列報導，從屏東恆春小鎮，一路調查六都近五年來發出近一二○億的生育獎勵金，新生兒人數卻不增反減，全面檢討現行作法，並提供企業及專家建言，具體指出撒幣之外更需要友善育兒職場等配套措施，才能逆轉「生不如死」的困境。
「擺脫塑命─發現無所不在的微塑膠」作品透過人煙罕至的保育動物排遺都驗出微塑膠，揭露背後元凶正是人們過度使用塑膠製品，實地探查超市、賣場、傳統市場等過度用塑膠包裝的現況，報導促成政策的正向改變，通路業者也自主落實包裝減塑。
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