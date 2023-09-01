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AI寫判決將上線 仍由法官作主

聯合報／ 記者曾健祐蔣永佑林孟潔／連線報導
司法院建置AI寫判決系統，預計九月上線，第一階段先製作刑事酒駕、人頭帳戶兩類判決書。聯合報系資料照片
司法院建置AI寫判決系統，預計九月上線，第一階段先製作刑事酒駕、人頭帳戶兩類判決書。聯合報系資料照片

法院積案量居高不下，司法院建置AI寫判決系統，預計九月上線，第一階段先製作刑事酒駕、人頭帳戶兩類判決書，原因是這兩類案情單純，只有單一罪名，較無爭議。未來AI會寫出包含主文、刑度、事實、理由、法條等一篇完整判決草稿，有助提升結案效率，至於認定事實、適用法律及決定量刑等核心事項，仍由法官自行決定。

台中律師公會理事長蘇若龍表示，以台中地院每年新收案量全國數一數二高，使用AI寫判決可大量減輕法官負擔，肯定其立意良好，但每個案件具體事實、情節不一定相同，AI能否做到細節化的考量值得觀察，也擔心法官過度依賴。

蘇若龍認為，憲法保障法官獨立審判，是相信法官的判斷會正確，未來加入AI系統能否完全取代人的判斷、精確性是否夠高？都需視上路後問題浮現、隨時更新資料庫來調整，否則AI判決一旦偏離實務，恐影響司法威信。

蘇若龍說，AI系統是根據過去大量數據整理，推測應可輸入被告家庭因素、經濟狀況、前科素行等眾多選項，由法官輸入進去，經由大數據資料分析後生成判決、刑度，但最終判決仍是由法官具名用印，法官須做最後把關校對。

有法官認為，AI寫判決只要將基本選項輸入，最終完成的判決經過校對可省下很多時間，也有助於「量刑標準化」，因每個法官考量不同，判過輕、過重往往都存在爭議，套用大數據分析所得的量刑，可增加司法信賴度。

另外，法務部曾建置一套AI語音辨識系統，內建檢察機關及法律專業用語，能於偵訊過程即時產出逐字稿，並自動標示發言人別，完整記錄偵訊內容，減輕書記官繕打負荷，加快開庭效率。

檢察官指出，若要以AI技術如ChatGPT生成起訴書還言之過早，否則將偵查中個案資料、卷證上傳到網路雲端，將有違反偵查不公開等疑慮。

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