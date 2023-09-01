政院通過參考指引 公務部門可用生成式AI

行政院會昨通過「行政院及所屬機關使用生成式AI參考指引」草案，開放公務部門使用生成式AI，但限制機密文書須由公務員親自撰寫，不能詢問生成式AI涉及機密業務或個資問題。並定調採「先指引、後立法」模式，讓公部門思考AI風險、累積實務經驗，有助未來AI基本法的立法。

ChatGPT掀起全球熱潮，國科會表示，生成式AI模型大量蒐集、學習與產出的資料，可能涉及智慧財產權、人權或業務機密的侵害；且生成結果因受限所學習資料的品質與數量，可能有真偽難辨或創造不存在的資訊，須客觀且專業評估其產出資訊與風險。

為促成公部門在使用上有一致的認知與基本原則，國科會研擬的指引昨天在行政院會通過，隨即依程序簽核，通知各機關參考使用。

指引有十點規定，闡述生成式AI的定義、可能風險，以及使用生成式AI的態度及原則；使用生成式AI主要規定包括，須客觀且專業的判斷生成資訊、製作機密文書禁止使用、不得提供應保密及個資等資訊、封閉式地端環境使用須確認系統環境安全性、使用應適當揭露、各機關得另訂定規範或內控措施、採購事項得標者需注意本指引規定等。

公務員若使用生成式AI輔助業務，需要適當揭露。包含公營事業機構、公立學校、行政法人及政府捐助的財團法人使用生成式AI，可準用參考指引。

行政院長陳建仁昨指示國科會，觀察全球AI發展趨勢持續滾動修正指引，並函頒各機關參考，後續請各部會視業務需要，訂定使用生成式AI之規範或內控管理措施，並請數位發展部帶頭建立相關規範及教育訓練機制，促進政府運用AI提升行政效率，使民眾對政府施政更加信任。

考試院秘書長劉建忻表示，日前已核定「考試院使用人工智慧注意事項」，將積極引進AI工具，協助處理公務，並篩選適合使用生成式AI文件制作的工作項目，例如新聞稿、創意發想等。

花蓮縣府鼓勵員工使用ChatGPT幫助撰寫新聞稿，引發資安外洩的疑慮。縣府表示，使用的都是網路的公開資料，不會有資安疑慮。