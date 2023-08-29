日排核汙水 海委會：台灣109年起採驗逾20萬件無異常

日本福島第一核電廠含氚廢水於24日中午開始排放入海；海洋委員會表示，政府早自109年起，擴大採樣檢驗海水、漁產、日本進口食品等共20幾萬件，結果皆無輻射異常。

海委會說明，台灣為妥善因應日本福島含氚廢水的排放作業，自民國109年已超前部署，掌握相關海洋環境及生物資訊，由輻射專業機關原能會與海委會（科技文教處、海巡署、國家海洋研究院、海洋保育署）、衛福部、農業部等機關組成跨部會合作平台。

海委會透過新聞稿表示，自109年起擴大台灣相關海水、漁產、日本進口食品、環境生態樣品採樣檢測，截至今年度共同執行採樣檢驗分析20幾萬件，期間檢測結果皆無輻射異常。

海委會指出，為掌握日本排放水相關處置情形，我國自111年起3度籌組專家觀察團赴日。針對日方核處理水處理程序、排放擴散模擬評估、核處理排放水核種檢測分析、環境監測取樣分析作業、漁貨物檢測機制與技術、異常狀況應變程序等，評估日方排放相關作業安全。

今年6月12日至17日海委會參與第3次赴日觀察，更實地赴東京電力福島第一核電廠實地觀察排放相關設施與作業的整備狀況，觀察結果與國際原子能總署（IAEA）評估結果一致。

經觀察團實地瞭解，日本福島所排放的含氚廢水是經「多核種去除設備」（ALPS）處理過後，氚以外各核種濃度，皆已低於日本核電廠排放安全限值，氚濃度則低於1500貝克/升（Bq/L），遠低於世界衛生組織（WHO）的國際飲用水氚安全標準1萬Bq/L。

海委會指出，政府為確保為民眾健康安全，更以世界衛生組織標準的十分之一（1000 Bq/L）為預警把關基準。

海委會強調，政府持續以「依據科學專業監測評估」、「參照國際安全標準嚴格監測」，以及「為國人安全與健康把關」3項原則，執行掌握源頭資訊、強化海域與海產輻射監測、建立海洋擴散評估模式與建置資訊公開平台（https://tworis.aec.gov.tw/）等4項配套措施，為民眾輻射安全把關。