【專家之眼】拚爹的多元入學—聖人不仁 以百姓為芻狗

老子說：「天地不仁，以萬物為芻狗，聖人不仁，以百姓為芻狗」，這句話，稍微讀過書的人，莫不耳熟能詳，也都能琅琅上口。只要哪裡發生天災了，小林村被土石流吞噬、汶川大地震、日本311大海嘯…就說這是「天地不仁」，上天把人民當成豬狗一樣踐踏，一點都不慈悲，其實是完全誤解了。

不只一般人民誤解，大師們對於「芻狗」的解釋也是錯的，以至於未能理解老子的深意。魏源：「結芻為狗，用之祭祀，既畢事則棄而踐之。」傅佩榮說：「芻狗是指以草紮成的狗，為古人的祭祀用品，當用之時備受重視，用完隨即丟棄。」陳鼓應說：「芻狗，用草紮成的狗，作為祭祀時使用」中國道德經權威任繼愈說：「人們把草做成芻狗的時候，並不愛它，重視它；人們祭祀完了，拋開它，也不是恨它、輕視它。」

如果「芻狗」真的是「畢事則棄」，那麼，「聖人不仁，以百姓為芻狗」這句話不就變成了聖人用完人民之後就丟棄？老子有可能是這個意思嗎？不可能。因此，把「芻狗」理解成「用草紮成的狗」就是錯的。至於「以百姓為芻狗」這半句話並不是傅佩榮所說「讓他們自行興衰」，也不是陳鼓應所說：「任憑百姓自己發展」；也不是任繼愈所說：「聽任百姓自生自滅」。事實上，「聖人不仁，以百姓為芻狗」整句話是「聖明的總統無偏私，就像牧人對待牛羊狗一樣，給予人民最大的自由。」

老子這句話有三個重點，第一，公平對待所有人，包括自己，也就是制度不能圖利自己；第二，老子的管理方式不是「聽任百姓自生自滅」、「任憑百姓自己發展」，這不就成了叢林法則，還需要政府嗎？當然不是。而是政府必須善盡管理職責，制定公平的規則，把害群的牛羊狗抓出來處理掉，以免影響牛群、羊群、狗群的健康成長。第三，就像牧羊人給他的羊最大的自由一樣，總統也要給人民最大的自由，不去限制，不去干涉，讓人民彼此之間去自由競爭（前提是公平)，當然，總統更不可以假公濟私、公器私用。

根據老子這句話來檢驗攸關台灣未來的大學申請入學方式。這樣的制度是否圖利特定對象，包括執政者本身？申請入學的方式不會有害群之馬嗎？申請入學的方式沒有介入學生們之間的競爭嗎？

由於申請入學一定要經過面試這一關，因此，本文就只談這一個環節是否公平，是否能公平對待每一個學生。首先，申請入學一定有教授在場，不管組成人數多少，每一個人都有自己的偏好（例如喜歡白富美，不喜歡矮胖窮）、盲點和弱點；教授之間也經常意見不一致。這些都是事實，在這樣的前提之下，一開始就是偏頗的，面試到最後竟然能得出一個正確的人選，這種可能性很小。

其次，學生所提交的資料：自傳、讀書計畫、在校成績、活動、獲獎紀錄等等，這當中有很多主觀的東西，何況這些東西都可以經過包裝或者人為操作，每一個小地方都會影響到面試時的公平性，例如有人在自傳或讀書計畫中，有意無意地帶上與某總統、某財團老闆的深厚關係，相信面試官很難不特別關心。

其三，面試的問題本身就充滿運氣，不具客觀性，不能顯現平常的實力。運氣好，題目剛好是熟悉的；運氣不好，就只因為一句話，整個面試都泡湯了。此外，有的人擅長表達，有的人是「韓非子」；還有一種情形，面試官很不滿意考生，不是因為考生答錯了，只因為對教授不夠謙卑或是不同調。

其四，高中生考大學生的題目是否恰當？例如，我大學想讀經濟系，難道還是高中生的我就必須具備經濟學的相關知識？這時教授問我一些經濟學的概念，天哪！我怎麼回答。因此，似乎，哦，不，題目根本出錯了，這時候，我能抗辯嗎？類似的提問難道不是欺負人嗎？

其五，面試時的教授有沒有可能被請託對某生特別照顧呢？是不是有某生在還沒面試就已經被錄取了呢？那是一定有的。

其六、無法避免權力的傲慢。固然大部分的教授都學有專精、很謙虛，但也有少數教授充滿偏見成見，還因握有考生的生殺大權而心生傲慢，難道這樣的教授不曾出現在面試場合？學生要是遇上這樣的教授，能說是公平的選拔嗎？

從任何一個角度，從任何一個細節，面試都充滿了主觀和偏見，能說是「聖人不仁，以百姓為芻狗」之下的一種制度嗎？當然不能，完全背離了公平，是一種一開始就錯誤的制度，是制度設計者的蓄意，不可原諒。