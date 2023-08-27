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聯合報一周大事8/20~8/26
國內
24日：行政院會通過一一三年度總預算案，歲入編列二兆七○九二億元，歲出二兆八八一八億元，雙創新高。
24日：陸委會宣布九月起恢復第三類陸客來台觀光，另規畫開放中國大陸團客來台以及我國團客赴陸，初期每日限額兩千人次。
25日：環境部公布國家溫室氣體排放清冊，二○二一年淨排放量不減反增，不僅較基準年二○○五年增加百分之二點五七，也比前一年增加百分之四點五六。
國外
23日：印度登月探測器「月球飛船三號」成功於月球南極軟著陸，為全球第一個登陸月球南極的國家。
23日：俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津墜機身亡，陰謀論指稱幕後黑手為俄國總統普亭。
24日：日本政府正式將福島第一核電廠核汙水排海，首波約七八○○公噸，預計十七天內完成。
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