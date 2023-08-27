緬甸孤軍後裔／35年等到國籍 他燃僑界希望

緬甸孤軍後裔難以取得國籍，攤開實際案例充滿了血淚史，有高齡八旬的老奶奶家人都在台灣，卻因自己遲遲無法取得身分，幾十年來往返台緬兩地；就讀台大法律系的何姓同學，則陷入若沒國籍畢業後無法參加國考處境。但就在上個月，已無國籍卅五年的楊先生成為了獲得居留身分的第一個案例，讓眾人再度燃起希望。

就地合法的專案關閉後，第一個在立委協助下取得居留身分的，是一位現年卅五歲的楊先生，他當初因為經濟太弱勢，連去申請一張難民證的錢都沒有，手頭什麼資料也沒，自然和當年專案無緣，這些年在台灣只能在慈濟擔任志工度日。

當了卅五年無國籍人士，楊先生終於落葉歸根，不時會到孤軍後裔陳情會現場，擔任翻譯志工，遇到幫過忙的人還會興奮分享，「現在我也是雙照人士了（居留證、駕照），之後還要去申請健保卡」。

八旬奶奶 幾十年往返台緬

一個仍在努力中的個案，八十幾歲的老奶奶因資料準備卡關至今無我國身分，只能以短期停留方式和台灣家人團聚，時間一到就得離境返回緬甸，再重新申請入境，周而復始幾十年。近來奶奶深感年事已高，能這樣飛來飛去的時間可能不多了。

台大法律系僑生何同學，在考上台大時，家人們是一則以喜、一則一憂。喜的是出現翻轉人生機會了，憂的是畢業後沒有拿到國籍，就沒資格參加國家考試，返國又面臨法律體系不同問題，這個法律學位，等同白念了。但好消息是，有個案成功闖關獲得身分後，對國軍後裔資料完整的何同學來說，無疑是記強心針，她直呼，這幾年在台灣辛苦半工半讀的生活沒有白費。