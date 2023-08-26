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解決事廢亂倒 環境部：將增12座處理設施

聯合報／ 記者葉冠妤鄭朝陽／台北報導
民眾黨立法院黨團昨舉行記者會，副總召賴香伶（右）、幹事長張其綠（左）出席，質疑「蔡政府推動零廢棄，垃圾山問題怎麼解？」民眾黨團呼籲：盤點處理量能、宣導源頭減量。記者曾吉松／攝影
民眾黨立法院黨團昨舉行記者會，副總召賴香伶（右）、幹事長張其綠（左）出席，質疑「蔡政府推動零廢棄，垃圾山問題怎麼解？」民眾黨團呼籲：盤點處理量能、宣導源頭減量。記者曾吉松／攝影

聯合報日前追蹤全台事業廢棄物遭濫倒問題嚴峻，南投、桃園等縣市傳出待處理垃圾堆積成山，點名環境部正視，民眾黨立院黨團昨也舉行記者會，要求環境部加強盤點事廢處理量能，從源頭減量。環境部昨回應，將增設12座處理設施改善。

民眾黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿舉行「蔡政府推動零廢棄，垃圾山問題怎麼解」記者會。張其祿指出，統計去年全台事廢產生量達2117萬公噸，再利用率達86%，但事業廢棄物處理能力卻未隨著產業同步升級，恐導致廢棄物暫存量逐年上升，演變為非法棄置亂象。

張其祿說，至今年1月底，全台非法棄置場址多達607處，其中超過5年仍未清理者115處，主要集中在高雄市、彰化縣、台南市、屏東縣、新竹縣等地。他擔心部分綠電耗材、光電板將進入淘汰周期，未來事廢恐有增無減。環境部應全面盤點事種類、數量及處理量能，並滾動檢討，確保實踐循環經濟的作法。

環境部表示，已透過跨部會合作，將增設12座處理設施，提升事廢處理量能。至於離島垃圾處理，中央未來5年將投入10億元補助地方，今年桃園、花蓮及台東3座焚化廠陸續投入營運，全國每年增加24萬至30萬公噸垃圾處理量能；焚化廠整改工程及垃圾源頭減量也都推動中。

環境部表示，至114年增設12座廢棄物處理設施，預計每年增加處理量能48.5萬噸，協調經濟部及國科會釋出27.41公頃環保用地處理事業廢棄物。

環境部表示，全國24座既有焚化廠整改已完成10廠，7廠進行中，3廠未屆齡，其餘4廠由地方政府規畫辦理中。

環境部 廢棄物 張其祿 賴香伶

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