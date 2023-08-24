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醫護因公隔離恐影響考績 台大工會：壓力不該轉嫁基層

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部疾管署近期取消醫療人員「支持性給假」，台大醫院也跟進取消，意即醫療人員若確診新冠肺炎，因科別感控原因必須在家休息，會被列入病假、影響全勤獎金與考績。台大醫院工會發布聲明表示，對此深感遺憾。本報資料照片
衛福部疾管署近期取消醫療人員「支持性給假」，台大醫院也跟進取消，意即醫療人員若確診新冠肺炎，因科別感控原因必須在家休息，會被列入病假、影響全勤獎金與考績。台大醫院工會發布聲明表示，對此深感遺憾。本報資料照片

新冠疫情趨緩、輕症免隔離政策已於年初上路，但長者、癌症病友等免疫力低下族群，仍受新冠病毒威脅。衛福部疾管署近期取消醫療人員「支持性給假」，台大醫院也跟進取消，意即醫療人員若確診新冠肺炎，因科別感控原因必須在家休息，會被列入病假、影響全勤獎金與考績。台大醫院工會發布聲明表示，對此深感遺憾，政府、院方不應將防疫壓力交由基層人員承擔。

台大醫院工會秘書長邱宇弘說，疾管署本月1日表示，取消原來針對各類族群的支持性給假政策，原先「隔離假不得列入病假、影響全勤獎金計算等不利處分」規範，也將隨之取消。台大醫院在15日調整內部返工建議與差假規定，醫療人員若非症狀緩解且採陰、或經科部主管評估確認者才可復工，否則依然建議在家休養5日。

「關鍵的是，醫療人員休息期間隔離天數不再提供支持性給假，回歸一般病假處理，也會列入考績評量。」邱宇弘表示，台大醫院照顧的患者許多是免疫力低下的重症、長者、小孩，在一般民眾受新冠疫情威脅降低的同時，此族群仍有危險。故相關科別，如兒科、血液腫瘤科的醫療人員，不能冒著讓病人染疫的風險、有較高的感控要求，單位多會要求醫療人員回家休息3至5天；其他科別則視病人狀況，以及醫療人員與民眾接觸的時間長短、距離，未必要求醫療人員在家休養滿5日。

他表示，在勞工無法自主決定能否返回工作崗位的前提下，衛福部及院方同時取消支持性給假，醫護人員若主動告知確診新冠肺炎，便會遭遇薪資、考績減損等不利待遇，不只變相鼓勵隱匿病情，還會徒增感控風險，恐危及病人安全。

邱宇弘表示，醫療院所及照顧免疫低下患者單位，在疫後仍有維持感控措施的必要性及重要性，政府及醫院管理層不願挹注資源確保病人安全，返將壓力轉嫁由基層醫療人員自行承擔，工會深感失望與遺憾。呼籲衛福部、勞動部、銓敘部及各醫院管理層，在此防疫政策的變動期間，應盡速制訂明確返工標準並提供完善支持性給假措施，莫使醫療人員因「大局為重」再度淪為被平白犧牲的群體。

台大醫院 新冠肺炎 隔離

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