影／不等政府了！山貓森林率先架設誘捕籠 友善安置遊蕩犬貓

野外遊蕩犬貓攻擊石虎、穿山甲等野生動物事件頻傳，引發野保與動保的衝突。長期關心石虎的「山貓森林」，1個多月來在苗栗頭屋的枋寮坑基地發現遊蕩犬貓，擔憂野生動物受威脅，今日決定率先架設誘捕籠，誘捕無主的犬貓，後續送醫結紮與施打疫苗，最後送養，落實友善安置。

為保護石虎等野生動物，山貓森林9年前推動「買森林 護山貓」計畫，已有595位民眾集資5000多萬元，在苗栗三義、銅鑼、西湖、苑裡等鄉鎮購置78筆共15.5公頃土地，目前共設置11個基地，架設9台自動相機記錄生態及保育類動物。

山貓森林召集人吳金樹表示，2022年購置的「山貓森林學校枋寮坑基地」，設置3台自動相機，4個月來已記錄到穿山甲、石虎、藍腹鷴等16種保育類動物，密度相當高，但自動相機也記錄到遊蕩犬貓，對野生動物造成生命威脅。

吳金樹說，這些生態熱點是保育類動物活動的場域，遊蕩犬貓應該要離開，但他反對撲殺遊蕩犬貓，而是要做友善安置，因此山貓森林不等政府了，今天下午啟動「阿幫一號」計畫，將在苗栗頭屋的枋寮坑基地設誘捕籠，誘捕無主的犬貓，再送到醫院結紮與施打疫苗，最後送養安置。