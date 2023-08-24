回響／防堵廢棄物濫倒 地方：中央應訂統一法規

事業廢棄物與廢棄土違法流竄全台，中南部偏鄉、沿海等地成濫倒天堂，地方政府昨指出，廢棄物亂象不只是環保單位要管，各目的事業主管機關都應建置相關處理設施，並訂定全國可以依循的法規，而不是讓各縣市政府各做各的，無法落實也難以管理。

彰化沿海空曠地區最容易淪為濫倒樂園，其次在溪邊、農地、魚塭也是亂倒熱點，近來連閒置廠房也查獲被堆滿事業廢棄物。環保局長江培根說，常見的違法濫倒包括土石方（廢土）和事業廢棄物，其中廢土是資源、非廢棄物，歸營建署權管，但目前的「營建剩餘土石方處理方案」只是行政命令，中央應統一訂定專法，訂定跨縣市的管理作法。

他舉例，現在土石方堆置場只有轉運功能、少有填埋功能，應盤點每年全國有多少土方、終端的處理量能，若出土量多但可利用的少，土方就會到處流竄。

事業廢棄物的情境不一樣，江培根說，事業廢棄物進到焚化爐，會排擠家戶垃圾的處理量能，且事廢合法處理場少，就有濫倒問題。中央各目的主管機關應設法興建處理設施才能順利去化，但像雲林斗六工業區要蓋專燒事廢的焚化廠被抗爭未能推動，也是問題。

環境部統計全國申報產出的營建混合物總量逐年明顯增加，但後端可收受處理去化管道並未擴充，導致處理費用高漲，引起不肖人士鋌而走險亂倒，正危害環境。

苗栗縣長鍾東錦表示，各縣市都面臨這項困擾，縣府將以公辦民營模式，盤點非都計農業用地，評估10公頃以上的合適土地，專收苗栗產出的事廢，收費可較便宜，但前提要通過環評程序。