違法濫倒釀國土危機 地方政府籲設母法、主管機關動起來

土石方與事業廢棄物違法棄置擴及中南部，尤其偏鄉、沿海地區，環境部昨掛牌成立，但地方政府認為，廢棄物棄置問題不僅是環保單位要管，各事業目的主管機關都應建置相關處理設施，並訂定全國可以依循的法規，而不讓各縣市政府各做各的，無法落實也難以管理。

彰化沿海空曠地區最容易淪為濫倒樂園，其次在溪邊、農地、魚塭也是亂倒熱點，近來連閒置廠房也查獲被堆滿事廢。

彰化環保局長江培根說，常見的違法濫倒包括土石方和事業廢棄物，他強調土石方不是廢棄物，是由營建署所管，但目前訂定的「營建剩餘土石方處理方案」屬於行政命令，都是由地方政府訂定自治條例管理，包括GPS車輛流向管理、追查非法棄置端的來源等，現在當務之急是中央統一訂定專法，訂定跨縣市區域的管理。

他說，現在土石方堆置場只有轉運功能、少有填埋功能，應盤點全國有多少土方，處理端需能處理多少量，如果出土量多但可利用的少，就會產生非法棄置，土方到處流竄。

事業廢棄物雖然與土方一樣有非法棄置問題，但情境不一樣，江培根說，家戶垃圾在20多年前全台陸續設置公有焚化爐處理家戶垃圾，甚至有餘量幫忙處理一般事業廢棄物，然而10多年以來產業改變、民生消費習慣不同，垃圾量增加，事業廢棄物進到家戶垃圾處理體系便會排擠其他民生垃圾處理量能，加上事業廢棄物目前合法處理場少，就有濫倒問題。

江培根說，事業廢棄物應由中央目的主管機關設置相關處理設施，像是彰濱工業區的豐堉公司、晶鼎綠能籌畫與興建蓋焚化爐，專門處理事業產生的廢棄物，但焚化爐太晚蓋或不能蓋也是變數，像是斗六工業區設置焚化廠被抗爭未能推動。