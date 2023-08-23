垃圾危機／無焚化爐可燒 竹東垃圾山七層樓高

包含桃園市、新竹縣、南投縣、雲林縣等縣市都正為家戶垃圾無處燒所苦，一座座暫時打包的白色垃圾山蔚為奇觀，且愈堆愈多，六年來從暫置八萬噸，一路增至去年的七十五點二萬噸，增幅逾九倍。擁焚化爐的縣市各掃門前雪，加上中央調度失靈，環境部預估最快二○二六年才可能舒緩垃圾堆放的困境。

南投縣沒有焚化爐，垃圾堆積嚴重，環保署發函請即將啟用焚化爐的台東縣府協助一年代燒三萬噸，但遭台東縣議會退回，等於拒絕代燒。南投縣環保局長李易書說，南投暫置垃圾超過廿二萬噸，尊重台東縣議會決議，將再找其他縣市協助。台東縣長饒慶鈴對於有能力卻未伸出援手表示遺憾。

南投埔里鎮是全縣唯一沒有垃圾暫置場的鄉鎮，收運來的垃圾只能暫置清潔隊旁的空地，再送到外縣市處理，如今這座垃圾山也因難去化而堅定不移。二月春節後，垃圾進多出少，垃圾山堆到八千噸，比一旁的三樓辦公室還高，清潔隊員難忍受與垃圾為伍、蟲蠅孳生，已被迫另找臨時辦公室。

新竹縣也沒有焚化爐，過去靠苗栗和新竹市代燒，但不斷增加的垃圾仍堆在飽和的掩埋場、清潔隊，連原本要退場的竹東垃圾掩埋場也被迫堆成近七層樓高的垃圾山，衝擊下游自來水取水口的水源安全。

新豐掩埋場是竹縣最大的掩埋場，因大量垃圾產生沼氣，頻繁自燃起火，五年來發生六十六次火警，多次造成桃竹苗嚴重空汙。竹市十月起焚化爐歲修，預估年底垃圾量將達廿萬噸。

住掩埋場附近的竹北市尚義里長曾福抱怨，掩埋場長期堆垃圾，蒼蠅蚊蟲特別多，每次火災，蒼蠅都飛到社區「逃命」，一天可黏滿三至五張黏蠅紙，居民苦不堪言。

環境部統計我國垃圾總量逐年增加，六年來增加百分之十九，二○二二年家戶垃圾四六九萬噸，無法去化的打包垃圾七十五點二萬噸，占約一成六。環境部解釋，主因是現有焚化爐每年處理量能約六五○萬噸，平均每年要處理一八一萬噸事業廢棄物，造成處理家戶垃圾的排擠效應，才處於暫存狀態。近年推動廢棄物燃料化，並增建焚化爐，預計二○二六年才能舒緩垃圾堆放困境。

雲林縣從二○一九年起打包垃圾，環保署只補助打包勞務費用兩年就沒有下文，至今累計打包十一萬二千多噸，但治標不治本，時間一久可能破損汙染，成為另一項危機，解決垃圾山問題刻不容緩。