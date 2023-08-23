聽新聞
test
0:00 / 0:00

垃圾危機／無焚化爐可燒 竹東垃圾山七層樓高

聯合報／ 記者胡瑞玲江良誠巫鴻瑋黃羿馨陳雅玲陳俊智／連線報導
環團診斷過去環保署治理垃圾危機時調度失靈，造成許多縣市垃圾打包暫置堆積成山，呼籲環境部要加速改善；圖為新竹縣竹東垃圾掩埋場垃圾量達六、七層樓高，有汙染下游自來水源之虞。記者郭政芬／攝影
環團診斷過去環保署治理垃圾危機時調度失靈，造成許多縣市垃圾打包暫置堆積成山，呼籲環境部要加速改善；圖為新竹縣竹東垃圾掩埋場垃圾量達六、七層樓高，有汙染下游自來水源之虞。記者郭政芬／攝影

包含桃園市、新竹縣、南投縣、雲林縣等縣市都正為家戶垃圾無處燒所苦，一座座暫時打包的白色垃圾山蔚為奇觀，且愈堆愈多，六年來從暫置八萬噸，一路增至去年的七十五點二萬噸，增幅逾九倍。擁焚化爐的縣市各掃門前雪，加上中央調度失靈，環境部預估最快二○二六年才可能舒緩垃圾堆放的困境。

南投縣沒有焚化爐，垃圾堆積嚴重，環保署發函請即將啟用焚化爐的台東縣府協助一年代燒三萬噸，但遭台東縣議會退回，等於拒絕代燒。南投縣環保局長李易書說，南投暫置垃圾超過廿二萬噸，尊重台東縣議會決議，將再找其他縣市協助。台東縣長饒慶鈴對於有能力卻未伸出援手表示遺憾。

南投埔里鎮是全縣唯一沒有垃圾暫置場的鄉鎮，收運來的垃圾只能暫置清潔隊旁的空地，再送到外縣市處理，如今這座垃圾山也因難去化而堅定不移。二月春節後，垃圾進多出少，垃圾山堆到八千噸，比一旁的三樓辦公室還高，清潔隊員難忍受與垃圾為伍、蟲蠅孳生，已被迫另找臨時辦公室。

新竹縣也沒有焚化爐，過去靠苗栗和新竹市代燒，但不斷增加的垃圾仍堆在飽和的掩埋場、清潔隊，連原本要退場的竹東垃圾掩埋場也被迫堆成近七層樓高的垃圾山，衝擊下游自來水取水口的水源安全。

新豐掩埋場是竹縣最大的掩埋場，因大量垃圾產生沼氣，頻繁自燃起火，五年來發生六十六次火警，多次造成桃竹苗嚴重空汙。竹市十月起焚化爐歲修，預估年底垃圾量將達廿萬噸。

住掩埋場附近的竹北市尚義里長曾福抱怨，掩埋場長期堆垃圾，蒼蠅蚊蟲特別多，每次火災，蒼蠅都飛到社區「逃命」，一天可黏滿三至五張黏蠅紙，居民苦不堪言。

環境部統計我國垃圾總量逐年增加，六年來增加百分之十九，二○二二年家戶垃圾四六九萬噸，無法去化的打包垃圾七十五點二萬噸，占約一成六。環境部解釋，主因是現有焚化爐每年處理量能約六五○萬噸，平均每年要處理一八一萬噸事業廢棄物，造成處理家戶垃圾的排擠效應，才處於暫存狀態。近年推動廢棄物燃料化，並增建焚化爐，預計二○二六年才能舒緩垃圾堆放困境。

雲林縣從二○一九年起打包垃圾，環保署只補助打包勞務費用兩年就沒有下文，至今累計打包十一萬二千多噸，但治標不治本，時間一久可能破損汙染，成為另一項危機，解決垃圾山問題刻不容緩。

焚化爐 南投 環境部 廢棄物 環保署 垃圾危機

延伸閱讀

生活習慣改變、老舊焚化爐歲修 垃圾山恐2026年才有解

垃圾山難解？地方互惠碰民意就卡關 中央出錢卻無話語權

影／龍潭垃圾山超天際惹民怨 桃園環保局：明年降至馬路線下

鳥嘴潭人工湖年底啟用 草屯垃圾山打包疊成壯觀白山

相關新聞

垃圾危機／事業廢棄物之亂 釀國土災難

環境部昨掛牌成立，原環保署擴編組織、不少人升官，但回望台灣宛如「垃圾島」，環境千瘡百孔。這幾年政府宣稱大力招商、吸引台商...

減碳不夠力 碳費延一年收費

環保署昨掛牌升格環境部，首任部長薛富盛表示，要貫徹推動二○五○淨零路徑，至於企業關注的碳費，與社會對話，希望有一個讓大家...

「護航開發 自廢武功」 環團：環保部門讓環評倒退30年

國人原本期待環境影響評估制度是為環境品質把關的利器，但近年來的重大開發案都無往不利，鮮少在環評卡關，環團批評，尤其為了增...

垃圾危機／無焚化爐可燒 竹東垃圾山七層樓高

包含桃園市、新竹縣、南投縣、雲林縣等縣市都正為家戶垃圾無處燒所苦，一座座暫時打包的白色垃圾山蔚為奇觀，且愈堆愈多，六年來...

徐宜君陞任文化部常務次長 文化部高階職務年輕化

文化部今（22）日宣布，原任常務次長李連權調任行政院顧問，所遺職缺由現任影視及流行音樂產業局長徐宜君陞任；原任影視及流行...

優質再出發！聯合新聞網《房地產》頻道改版 提供讀者更專業選擇

走過多個年頭，UDN房地產一直以來都提供給讀者房市最新、最優質的新聞訊息，不論是買房、租屋、裝潢、房市政策、房貸資訊、區域趨勢等不同議題，又或是網路上討論度最火熱、最多人在意的題材，在UDN房地產頻道通通看得到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦