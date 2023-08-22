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時力指環保署有飲酒作樂文化 陳椒華要環境部斬斷惡習

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
環保署今天升格環境部，時代力量立法委員陳椒華（左二）邀請環團舉行「環保政策總檢討 揮別惡習莫忘初衷」記者會，檢討近年環保署政策，期許改制後新任部長不要忘記環境保護的責任。記者葉信菉／攝影
環保署今天升格環境部，時代力量立法委員陳椒華（左二）邀請環團舉行「環保政策總檢討 揮別惡習莫忘初衷」記者會，檢討近年環保署政策，期許改制後新任部長不要忘記環境保護的責任。記者葉信菉／攝影

環保署今天正式升格為環境部，時代力量立法院黨團副總召陳椒華說，環保署長期被詬病為「經濟部環保局」，對於重大開發自廢武功，甚至護航環評跟汙染，而末代署長張子敬本身好酒，造就環保署飲酒作樂文化，導致環保署失去成立的初衷。

環境部今天正式揭牌，時代力量立法院黨團上午舉行「環保政策總檢討，揮別惡習莫忘初衷」記者會，檢討近年環保署重大政策，期許升格為環境部後，新任部長不要忘記環境保護的職責，揮別舊有惡習，大力改革。

陳椒華表示，環保署成立36年來，對台灣環境自有其功過，但是也長期遭詬病為「經濟部環保局」，對重大開發自廢武功，甚至護航環評跟汙染，而在歷屆署長當中，尤以張子敬執行上意、罔顧環境最顧人怨，在諸多開發案及環境政策上，飽受環保團體批評，甚至屢次要求下台。

陳椒華指出，張子敬包庇環保署內主管性騷案，用人唯親，甚至被檢舉縱容署內主管濫權、濫用公帑、濫開專諮會，而且自己本身還好酒，造就環保署飲酒作樂文化，讓環保署失去成立的初衷，期許新任環境部薛富盛部長大力改革，革除機關陋習。

守護外木山行動小組發言人陳薇仲說，環境部掛牌成立之後，應該回歸環境守護的初衷，過去四接環評粗暴阻擋公民參與、超譯程序與破壞民主法治，環保署毫無任何改善作法，令人質疑環保署對「民主」二字的理解，未來要以環境正義的立場，保護台灣海岸生態。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英則期許，環境部升格後，公務員思維也能跟著大躍進，例如開發案落實公民參與、修訂年久失修的空汙排放標準、檢討固體再生燃料（SRF）政策等，環境永續不該只是喊口號，請新任部長落實環境優先，修正過去各種似是而非的錯誤政策。

看守台灣協會秘書長謝和霖強調，環保署近年的表現，辜負了環保兩字，包括零廢棄政策目標破功、環評執行寬鬆、不敢祭出總量管制、抱持過時的廢棄物管理函釋等，希望環境部揚棄維護汙染行為人的行為，不要面對重大開發案、褐色經濟大戶就成為軟腳蝦。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉指出，台灣地震頻繁，河道地形變動，造成山崩活動加劇，前任署長害怕業務太多，責任互相推諉，沒有整合水、土、林環境保護，環境部應該顧好水質，不重視水源區水質，如何保護好人民喝的水，何來慶祝升格，令人遺憾。

陳椒華表示，過去參與環境監督的議題，時常面臨環保署叫不動其他部會，或者是人力、資源不足的情況，導致政策無法落實與有效監督，未來環境部將擁有更多資源，期盼新任部長能夠大刀闊斧，斬斷過去在環保署的惡習與限制，真正替台灣永續著想，扮演好守護環境的角色。

環保署 環境部 陳椒華 張子敬

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