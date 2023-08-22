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優質再出發！聯合新聞網《房地產》頻道改版 提供讀者更專業選擇

聯合新聞網／ 綜合報導
UDN房市頻道新改版，展現新氣象。 圖擷自房市頻道
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走過多個年頭，UDN房地產一直以來都提供給讀者房市最新、最優質的新聞訊息，不論是買房、租屋、裝潢、房市政策、房貸資訊、區域趨勢等不同議題，又或是網路上討論度最火熱、最多人在意的題材，在UDN房地產頻道通通看得到。

UDN房地產頻道多年來深獲讀者們的支持和信賴，為了給大家全新感受，我們改變頻道風貌，在版型風格上變化成「質感金」顏色，另外也增加了實用的「推薦工具」、貸款計算以及影音專區，目錄選單也更優化，讓讀者能更方便瀏覽新聞。

新版房市頻道還增加推薦工具以及房貸計算功能。 圖擷自房市頻道
新版房市頻道還增加推薦工具以及房貸計算功能。 圖擷自房市頻道

新版房市頻道增加了「房產專家」，透過達人來解說，讓民眾更了解房市相關議題；另外也增加了「影音專區」，提供新聞內容影音，以及網路上有話題性的房市Youtuber影片，更添豐富性。此外也有「品味生活」，提供更多元化房市雜誌議題，瀏覽房產不同風貌。

UDN新版房地產頻道將於8月22日隆重上線，歡迎舊雨新知繼續給予支持、鼓勵與指教，我們也期盼將更多更新的房市訊息提供給讀者，讓大家能更迅速掌握第一手房市訊息。

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