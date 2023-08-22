優質再出發！聯合新聞網《房地產》頻道改版 提供讀者更專業選擇

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新版房市頻道還增加推薦工具以及房貸計算功能。 圖擷自房市頻道

新版房市頻道增加了「房產專家」，透過達人來解說，讓民眾更了解房市相關議題；另外也增加了「影音專區」，提供新聞內容影音，以及網路上有話題性的房市Youtuber影片，更添豐富性。此外也有「品味生活」，提供更多元化房市雜誌議題，瀏覽房產不同風貌。

UDN新版房地產頻道將於8月22日隆重上線，歡迎舊雨新知繼續給予支持、鼓勵與指教，我們也期盼將更多更新的房市訊息提供給讀者，讓大家能更迅速掌握第一手房市訊息。