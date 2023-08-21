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美日韓將合作？ 學者：各國大選有變數

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國策院副院長郭育仁（左起）、台師大學東亞學系教授范世平與中山大學亞太所助理教授蔡書瑋21日於研討會探討美日韓高峰會的影響。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
國策院副院長郭育仁（左起）、台師大學東亞學系教授范世平與中山大學亞太所助理教授蔡書瑋21日於研討會探討美日韓高峰會的影響。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

美日韓高峰會關注台海議題，恐捲起中國、北韓強硬反抗！台灣智庫副執行長董思齊21日表示，若高峰會後續的嚇阻力量不足的話，短期內將引發亞太區域內的軍事較勁。國策院副院長郭育仁認為，明年美日韓台的大選成為變數，美國總統大選更是其中的「黑天鵝」。

美國總統拜登於18日與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅會晤，在

「大衛營」（Camp David）舉行領袖峰會，通過了做為三國合作中長期指針的《大衛營原則》，同意把安全保障合作提升至新高度。國策研究院21日召開「賴清德副總統過境美國與美日韓峰會」座談會，探討美日韓高峰會的影響。

犯台前先針對日韓

台師大學東亞學系教授范世平指出，從今年1到8月，美、日、韓三國領袖的互動不斷，台海和平都是其中的焦點。他分析說，主要原因是日、韓過去認為中國若武力犯台對自己沒有太大的影響，但近期該思惟出現轉變，認為中國在犯台前會攻擊美軍在日韓的基地，癱瘓美軍或日軍對台灣的馳援，南韓更忌憚北韓趁機出兵。

他認為，這次美、日、韓三國領袖峰會將使得「印太小北約」逐漸成形，更為具體化，尤其是在美國總統拜登的斡旋下，日、韓捐棄歷史成見，形成合作，實屬難能可貴；未來如果結合印度、澳洲與紐西蘭，將形成整體的防衛力量。特別是當前的美、日、韓三國領袖，對中國形成「合圍」之勢。

美國大選是黑天鵝

但郭育仁則認為，「印太小北約」的說法可能還言之過早，因為2024年還有美國大選、台灣大選、南韓國會選舉與日本自民黨總裁選舉，加上岸田文雄與尹錫悅的民調都持續下滑，且日韓之間還有許多如核廢水、慰安婦等懸而未決的議題，國際關係之間還有很多變數。

他強調，明年最大隻的「黑天鵝」就是11月的美國大選，因為川普有可能強勢回歸總統大位，也已經喊出要顛覆美國現任總統拜登政策的口號，意味著川普一旦當選，目前美國所做的國際戰略安排，可能都會重新洗牌。

恐捲起區域競賽

董思齊指出，美日韓峰會的制度化後，雖然能進一步提高對北韓與中國的嚇阻力量，但與此同時，北韓、中國甚至是俄羅斯，勢必將針對美日韓的集體行動做出定性與軍事行動回應。

他認為，美日韓安全機制變得更加明確，若軍事嚇阻力量不足的話，短期內將引發區域內的軍事較勁與競賽。董思齊表示，中國外部軍事威脅加劇，加上台灣有心人士操作的「引戰論」，恐怕會影響台灣民眾捍衛主權的民心士氣。

中山大學亞太所助理教授蔡書瑋指出，本次峰會宣示了美日韓的三方合作框架，不過日韓關係的轉變、日韓對中的經貿依賴關係、美國大選等對於未來東亞與印太安全局勢帶來了不確定性。

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